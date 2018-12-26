DERİTEKS Temsilcisi Veysel Aralan’la asgari ücreti konuştuk
DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Aralan’la asgari ücreti konuştuk.
26 Aralık 2018 18:26Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 18:57
Asgari ücret açlık sınırında kaldı. 10 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret 2019'da net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Açıklanan rakamı, ekonomik krizle birlikte işçi ve emekçilerin yüz yüze kaldığı yoksullaşmayı ve ekonomik krizin emekçilere yansımasına karşı mücadeleyi DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Aralan'la Gündem Özel'de konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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