Tunuslu gazetecilerden devrimin yıl dönümünde grev kararı

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, ülkede medyanın kötüleşen durumunu protesto etmek için devrimin yıl dönümüne denk gelen 14 Ocak 2019’da genel grev kararı aldı.

Sendika açıklamasında, Tunus’ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini ateşe veren kameraman Abdurrezzak Zerki’nin hayatını kaybetmesi nedeniyle sendikanın icra ofisinin ülke genelindeki basın sektörünün 14 Ocak 2019’da genel greve gitmesi kararı aldığı belirtildi.

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Tunus’un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası da (UGTT), kasım ayında ülke genelinde yapılan grevin ardından 17 Ocak’ta bir genel grev daha gerçekleştireceğini duyurmuştu. Tunus’un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezzak Zerki önceki gün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, “Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından Sidi Bu Zeyd vilayetinde 17 Aralık 2010’da kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan halk ayaklanmaları sürecinin fitilini ateşlemişti. Tunus’ta bin Ali, Mısır’da Mübarek diktatörlükleri devrilmişti. (DIŞ HABERLER)