MAFAV’tan dayanışma konseri: Mehmet Ayvalıtaş adı MAFAV’ta yaşayacak

Mehmet Ayvalıtaş-Fadime Ayvalıtaş Gençlik ve Dayanışma Vakfı (MAFAV) kuruldu. MAVAF 30 Aralık Pazar günü bir dayanışma konseri düzenleyecek. Konser, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde M. Saffet Kültür Merkezi’nde saat 16.00’da başlayacak. Etkinliğe oyuncu Fuat Özmen, sanatçı Erdal Güney, şair Ahmet Telli ve oyuncu Orhan Aydın gibi isimler katılacak.

GENÇLERİ EĞİTİME KAZANMAK İÇİN

Gezi Direnişi sırasında İstanbul E-5 otoyolunda aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş ve daha sonra yaşamını yitiren Anne Fadime Ayvalıtaş adına vakıf kuruldu. MAFAV adıyla kurulan vakıf için Pazar günü ‘Köklerimiz Gezi’de, gelecek ellerimizde!’ sloganıyla konser düzenlenecek.

MAFAV Başkanı Ali Ayvalıtaş, oğul Mehmet ve anne Fadime’nin adını yaşatmak ve yeni gelecek nesillere güzel günlerin umudunu taşıyabilmek için herkesi konsere davet etti. Ali Ayvalıtaş gazetemize yaptığı ziyarette, “Oğlum yardımsever bir insandı ve bütün gençlerin okumasını isterdi. Biz de bu Vakıf aracılığıyla, bir biçimde eğitim hakkından mahrum kalmış gençleri eğitime kazandırmaya, okuyan gençlere de maddi yardımda bulunmaya çalışacağız” dedi. Vakfın kurucu üyesi Aydın Aydoğan da Vakfın ilk olarak Mehmet Ayvalıtaş adına kütüphane kurduğunu ifade etti. Aydoğan “Gezi ruhu dayanışmadır, biz de Vakıf etkinliklerini böyle faydalı işlerde kullanacağız” dedi. (HABER MERKEZİ)

Duruşu ile her zaman içimizden biri olduğunu hissettiren ve etkinliğimizde de sahne alacak olan Orhan AYDIN (@orhanaydin6)MAFAV(Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ana Gençlik ve Dayanışma Vakfı)Dayanışma Konserine çağırıyor!#KöklerimizGezide #GeziParkı #Gezi5Yaşında #GeziKalır #OrhanAydın pic.twitter.com/9danrNJsNv — Mehmet Ayvalıtaş Fadime Ana Gençlik ve D. Vakfı (@MAFAV2018) 25 Aralık 2018