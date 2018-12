Pülümür'ün ilk kadın muhtarı Perihan Pekin yeniden aday oldu

Yeniden aday olan Pülümür ilçesinin ilk kadın muhtarı Perihan Pekin, kadınların yerel yönetimlerin her kademesinde yer alması gerektiğini söyledi. HDP Batman İl Örgütü Hareketli Seçmen Komisyonu Üyesi Necmi Dilmaç ise, seçmenlere bulundukları yerlerde oy kullanabilmeleri için 31 Aralık’a kadar nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaları yönünde uyarı yaptı.

Dersim’in Pülümür ilçesi Akdik köyünde 2014’teki yerel seçimde muhtarlığı kazanan 49 yaşındaki Perihan Pekin, Türkiye’deki 674 kadın muhtardan sadece biri. Aynı zamanda Pülümür ilçesinin ilk kadın muhtarı olan Pekin, köylüler ve özelikle de kadınların talebi üzerinde 2019 seçimlerinde tekrar muhtar adayı. Yaklaşık 11 yıldır hayvancılık ve arıcılık yapan Pekin’i Mezopotamya Ajansı’nda Semra Turan köyünde ziyaret ederek, muhtarlık sürecini ve tekrar adaylığı üzerine konuştu.

‘KADINLAR YETER Kİ İSTESİN’

Pekin, 2014’de muhtarlık adaylığını açıkladığında, "Köye kadın muhtar mı olacak? Nasıl yapabilir? Yapamaz? Hata istemiyoruz” gibi birçok tepki ile karşı karşıya kaldığını anlatarak, “Tabi ben bu söylemelere karşı kulaklarımı tıkayıp. Muhtar olarak en büyük cevabı verdim” dedi. O dönemde “Neden kadınlar muhtarlık yapmasınlar” diyerek yaşananlar karşısında daha da hırslandığını belirten Pekin, “Ayrıca sadece muhtarlık değil, kadınlar her yerde her anlamda başarılı oluyorlar. Bir kadın ot da biçer, milletvekili, belediye başkanı, muhtar da olabilir. Hayatın her alanındayız, her işi yapıyoruz. Kadınlar yeter ki istesinler, kendilerini ezdirmesinler. Biz sustukça arka plana atılıyoruz. Bu da bizim hatamız. Kadınlar susmamalı. Mücadele edip hakkını savunmalı” diye konuştu.

‘KADINLARIN TALEBİ ÜZERİNE YENİDEN ADAYIM’

Pekin, tekrardan aday olmasının özelikle kadınlar ve yaşlıların talebi üzerinde olduğunu söyleyerek, henüz muhtar olmadan köyün elektrik, su, yol gibi sıkıntılarını dilekçelerle ilçe kaymakamlığına bildirdiğini, muhtar seçilinceye kadar hepsinin tamamlandığını belirtti. Köyün hala su anlamında yetersizliğinin olduğunu söyleyen Pekin, bazı sıkıntıların olduğunu, ancak onları da gidermek için çabaladığını kaydetti.

‘TARIM VE HAYVANCILIK PROJELERİNİ GELİŞTİRECEĞİM’

Pekin, 2019 yerel seçimlerde tekrardan muhtar seçilmesi halinde özelikle köylerde hayvancılık ve tarımın yapılması yönünde teşvik amaçlı projelerinin olduğunu söyledi. Pekin, “Köylerimizde o kadar çok arazi var ki, hiç birinden verim alamıyoruz. Topraklarımız gerçekten hayvancılığa ve tarıma çok elverişli. Doğamızda her şey yetişir. Gençlerin toprakla uğraşmasını istiyorum. Toprakla uğraşmak gerçekten çok güzel, haz veriyor. İnsan psikolojisi için de çok iyidir. Ancak gençlerimiz köyleri istemiyor. Özelikle gençler tarım ve hayvancılığa yönlendirilmeli. Köy muhtarlarının bu projelere yoğunluk vermesi gerekir. Köylerimizden başlayarak, ülkeyi kalkındırırız” dedi. (HABER MERKEZİ)

HDP’DEN SEÇMENLERE KAYIT UYARISI

Yerel seçimlerde istenilen yerde oy kullanmak isteyen seçmenler için son dört güne girildi. HDP Batman İl Örgütü Hareketli Seçmen Komisyonu Üyesi Necmi Dilmaç, bu konuya ilişkin kentte yaşayan seçmenlere uyarıda bulunarak, bulundukları yerlerde oy kullanabilmeleri için 31 Aralık’a kadar nüfus müdürlüklerine başvuru yapmaya çağırdı.

‘HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUN’

Bir oyun belediyeleri AKP’den ve kayyımlardan geri alma da önemli olduğunu vurgulayan Dilmaç, “Kozluk ve Hasankeyf AKP’nin ellerinde, bu seçimde iki belediyeyi de kazanma şansımız çok yüksek. Şırnak’ta korucu, asker ve polislerin adres kayıtları, merkezlerde yapılıyor. Bu yönetimin Kürt kentlerinin birçoğunda yapılma ihtimalini düşünerek 1 oyun sonucu değiştirecek nitelikte olduğunu unutmamamız gerekiyor” dedi.

Duyarlılık çağrısında bulunan Dilmaç, sözlerini şöyle tamamladı: Kayyımlar belediyelerimizi gasp etti ve onları geri almak için herkesin elini taşın altına koyması ve mücadele etmesi gerektiğini unutmayalım. Yapılan anti demokratik uygulamalara son vererek belediyelerimizi geri alacağız. O yüzden özellikle üniversite öğrencileri muhakkak oy kullanacakları yere dikkat etmeli ve işlemlerini yapmalıdır. (Batman/MA)