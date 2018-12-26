İZELMAN’daki işten çıkarmalar mahkemeden dönüyor

Metehan UD

İzmir

İşlerin taşeron şirketlere devredilmek istenmesine karşı çıktıkları için işten çıkarılan 12 Genel-İş üyesi İZELMAN işçisi, açtıkları işe iade davalarını kazanıyor. Mahkeme kararını uygulamayan İZELMAN, her bir işçi için 50 bin TL civarında tazminat ödeyecek.

İzmir’de kent içi toplu ulaşım hizmetlerini yerine getiren ESHOT Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl artan araç bakım işleri için işçi almak yerine ihaleye gitme kararı almıştı. Otobüslerin boya ve sac değişimiyle bakımları için hizmet alımına gitme kararı alan ESHOT, yıllardır kendi personeli ile yerine getirdiği temel hizmetleri de böylece kendi eliyle taşeron firmalara devrederek özelleştirmiş olacaktı.

Müdürlüğün kararına Gediz Ağır Bakım Atölyelerinde çalışan Genel-İş üyesi İZELMAN işçileri karşı çıktı. İşlerin taşeron şirketlere verilmesinin iş güvencelerini tehlikeye atacağını düşünen işçiler, kararın geri alınmasını, yerine işçi alınmasını istedi ancak 12 işçi işten çıkarıldı.

TİS’İN DİSİPLİN MADDESİNE UYULMADI

ESHOT Genel Müdürlüğü işçileri ‘verimsizlikle’ suçlayarak İZELMAN’a iade ederken İZELMAN da ‘vasıflarına uygun iş olmadığı’ gerekçesiyle işten çıkardı ancak çıkarılan işçiler arasında uzun süredir kurum bünyesinde çalışan işçiler de bulunuyordu. İşten çıkarılırken mevcut toplu iş sözleşmesinin 21. maddesinde yer alan disiplin kurulu işletilmedi. İşçiler işten çıkarıldıktan sonra İZELMAN’a çok sayıda işçi alındı, yapılmak istenen ihale de gerçekleşmedi.

KAMU ZARARI OLUŞTURULDU

İşçiler işe iade davası açarken İZELMAN’ın hatalı kararı yargıdan dönmeye başladı. Önce yerel iş mahkemesi ardından bölge adliye mahkemesi işçileri haklı buldu. Mahkeme kararlarında feshin geçerli bir sebebe dayanmadığı belirtilerek son çare ilkesine uyulmadığı ifade edildi. İşçileri işe almayan İZELMAN her bir işçi 9 aylık brüt ücret ödeyecek. Bu tutar faizleri ile birlikte bir işçi için 50 bin TL’yi buluyor.

17 YILLIK İŞÇİYE VERİMSİZLİK SUÇLAMASI

Davayı kazanan işçilerden Kara Yakup Fırat, taşeronlaştırma hamlesine karşı çıktıkları için işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini belirterek, “Ama geri durmadık. Kamu yararı adına biz işin taşeron şirkete verilmesi yerine işçi alınmasını istedik. Zaten her birimde işçi sayısı eksikti. Az işçi ile çok iş yaptırmaya çalışıyorlardı. Sonrasında bir iki ay içinde bizi işten çıkardılar. 17 yılık işçiyim, verimsizlikle suçladılar. Biz işten çıkarıldıktan sonra atölye geneline 60-70 civarında işçi alındı. Sonuçta o ihale yapılamadı. Biz amacımıza ulaştık ama 12 kişi işten çıkarıldı. Şirketin şahitleri bile mahkemeye gelmedi. Ben emekliliğimi kazanmıştım ama diğerleri yeni işçilerdi, mağdur oldular. Tabandaki işçi hareketine gözdağı vermiş oldular” dedi.

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