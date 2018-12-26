KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu: Kardeşlik talebini yükseltelim

İzmir emek ve demokrasi güçleri son günlerde artan nefret dili ile ayrımcı söylemlere karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Nefreti, ayrımcılığı körükleyen dilin karşısında eşitlik ve kardeşlik talebini daha yüksek sesle ifade etmek, en önemli görevlerimizden biridir”denildi.

Eğitim-Sen 1 Nolu Şube’de gerçekleştirilen açıklamayı İzmir emek ve demokrasi güçleri adına KESK Dönem Sözcüsü Hülya Ulaşoğlu okudu.

Ulaşoğlu, seçmenin yerel seçimler yaklaşırken ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemi ile şekillendirilmeye çalışıldığını belirtti. Ulaşoğlu geçtiğimiz günlerde Sakarya’da ırkçı saldırı sonucu 43 yaşındaki Kadir Sakçı hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Sakarya’da etnik kimliği sorulduğunda sadece Kürt olduğunu inkâr etmediği için bir yurttaşımızın katledilmesi, oluşturulan kutuplaşma atmosferinin yarattığı tehlikeye bir kez daha işaret etmiştir. Bir insanın etnik kimliğinin sorulması, sorgulanması başlı başına sorun iken, bu kimliğini dile getirmesinden ötürü yaşam hakkının elinden alınmasının başlıca sorumlusu, ırkçılığı ve her alanda ayrımcılığı körükleyen AKP - MHP iktidar bloğunun yöneticileridir” dedi.

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EŞİTLİK VE KARDEŞLİK TALEBİNİ YÜKSELTME ÇAĞRISI

Ulaşoğlu, ayrımcı dilin yalnızca Kürtler ya da başka etnik kimlikler üzerinden yapılmadığını, kadınları, LGBTİ+ bireyleri, Alevileri, işçileri ve emekçileri de hedef aldığını dile getirdi ve eşitlik ve kardeşlik vurgusu yaptı: “Nefreti, ayrımcılığı körükleyen dilin karşısında eşitlik ve kardeşlik talebini daha yüksek sesle ifade etmek, en önemli görevlerimizden biri olarak biz emek ve demokrasi güçlerinin önünde durmaktadır. Ancak bu sesin güçlenmesiyle ölüm ve çatışmaların önüne geçebiliriz” dedi.

'KORKU SALINMAK İSTENEN İKİ SANATÇI ŞAHSINDA BÜTÜN TOPLUMDUR'

Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’e yönelik gözaltılardan da bahseden Ulaşoğlu, “Nefret söylemini olabildiğine besleyen iktidar, bir yandan da demokrasi adına geride kalan son kırıntılara dahi göz dikerek her türlü fikir beyanını yargı sopasıyla tehdit ediyor. Yalnız kendilerinin değil, çok geniş toplumsal kesimlerin özlemini ifade eden Akpınar ve Gezen, hedef göstermeyi talimat bilen savcılarca gözaltına aldırılırken, bu tür baskılarla esas korku salınmak istenen iki sanatçı şahsında bütün toplumdur” diye konuştu.

Ulaşoğlu son olarak, “Otoriter, totaliter ve tekçi zihniyet ve uygulamalara karşı demokrasi ve özgürlük talebiyle söylenen her sözün de sözümüz olduğunu, baskılara karşı tüm yurttaşlarımızla omuz omuza duracağımızı ifade ederiz” ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)