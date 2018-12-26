26 Aralık 2018 13:54Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 14:11
Trabzon Maçka'da minibüs dereye devrildi
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüs dereye devrildi, çok sayıda yaralı var.
Fotoğraf: Tolga Karakurum/AA
Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün dereye devrildiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.
Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. (Trabzon/AA)