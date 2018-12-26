Erkan Aydoğanoğlu: İşçinin bir cebine koyup diğerinden alacaklar

Hüseyin İNANÇ

Ankara

Asgari ücrete yapılan yüzde 26 oranındaki artışın işçi ve emekçilerin 2018 yılındaki kayıplarını karşılamadığını belirten Eğitim Sen Eğitim Uzmanı ve Evrensel yazarı Erkan Aydoğanoğlu, asgari ücret desteğinin bu yıl da İşsizlik Fonu'ndan finanse edilmesi halinde işçinin bir cebine konulan zammın diğer cebinden de alınacağına dikkat çekti.

Erkan Aydoğanoğlu, asgari ücretin seçim öncesinde asgari ücret tartışmalarının gündeme gelmiş olmasını ve Cumhurbaşkanı maaşının yüzde 26 oranında artmasının kamuoyunda tepki çekmesi nedeniyle yüzde 26 oranında arttığını belirtti. Asgari ücretteki artışın oransal olarak fazla görünse de 2018 yılı içerisinde enflasyon kaynaklı kayıpları karşılamadığını dile getiren Aydoğanoğlu, asgari ücretli bir işçinin Ocak 2018'teki maaşı ile 425 dolar alabiliyorken bugün 2020 lira ile 381 dolar alabileceğini kaydetti. 2019'un ekonomik olarak Türkiye tarihinin en zor yılı olacağı uyarısında bulunan Aydoğanoğlu, “Asgari ücretteki bu artış 2019'un ilk 6 ayında buharlaşacak” dedi.

TEMMUZDAN İTİBAREN EK 100 LİRA KESİNTİ OLACAK

Sıkça dile getirilen asgari ücretin 10 milyon insanı ilgilendirdiği yönündeki söylemlere de karşı çıkan Aydoğanoğlu, “Bölge illeri başta olmak üzere birçok ilde büyük fabrikalar dışındaki işletmelerde, işçinin ücreti asgari ücret olarak bankaya yatırılsa da bir bölümü elden muhasebeye teslim ediliyor” dedi. Asgari ücretle çalıştığı iddia edilen işçilerin üçte ikisinin iki binden daha az ücret alacağını söyleyen Aydoğanoğlu, “Bu artıştan önce Türkiye'nin nüfusunun yüzde 40'ı asgari ücret ve altında maaş alıyordu ki OECD ortalaması yüzde 10'lar civarında. Bu artışla beraber bu oran yüzde 60'lara çıkacak” dedi. Aydoğanoğlu, mevcut asgari ücrette işçilerin yüzde 20'lik vergi dilimine Eylül ayında girdiğini belirterek, yeni asgari ücretle beraber Temmuz ayından itibaren asgari ücretli işçinin yüzde 20'lik vergi dilimine gireceğini ifade etti. “Bu sebeple Temmuz ayından itibaren ücretlerde 100 liralık ek kesinti olacak” diyen Aydoğanoğlu, yılın ilk 6 ayında yüksek enflasyon, yılın ikinci 6 ayında da vergi diliminde yaşanan artışın asgari ücretteki zammı eriteceğini dile getirdi. Patronlara 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğinin de önümüzdeki yıl 12 ay boyunca uygulanacağını hatırlatan Aydoğanoğlu, “Büyük ihtimalle bu yıl da teşviki İşsizlik Fonundan finanse edecekler” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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