Mahkeme istismar sanığının raporunu dikkate aldı, ceza vermedi

Çocuklara cinsel istismarda bulunan iki sanık, soruşturma aşamasında yaşlarının ilerlemiş olmasının da etkisiyle tutuklanmadı. Yargılama sonunda ise sanıklardan biri ceza almaktan kurtuldu, diğeri ise düşük bir ceza aldı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre; Karara konu olay, Ankara Dikmen’deki bir parkta yaşandı. Mahkemenin kabulüne göre, 16-17 yaşlarındaki dört çocuk, 27 Mayıs 2017 tarihinde, Ankara Dikmen’deki bir parka gitti ve yanlarına gelen 67 yaşındaki Hüseyin E., çocuklara sözle tacizde bulundu ve dokundu. Yaklaşık 15 gün sonra, çocuklar yine arkadaşlarıyla aynı parka gittiler Hüseyin E., bu kez 71 yaşındaki Sadık S. ile birlikte çocuklara cinsel organını gösterdi. Çocukların haber vermesi üzerine iki erkek gözaltına alındı.

Ancak soruşturma aşamasında yaşlarının ileri olmasının da etkisiyle her iki isim de tutuklanmadı. Tutuklanmamalarında, Yargıtay’ın hangi eylemin cinsel istismar, hangi eylemin sarkıntılık ya da taciz olduğuna yönelik yerleşik kararları da etkili oldu. Zira Yargıtay, sıralanan suçlarda genellikle cezası ağır olan istismar suçundan değil, sarkıntılık ya da tacizden ceza veriyordu.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sürerken, sanıklardan Sadık S.’ye herhangi bir akıl hastalığı olup olmadığını sordu. Sadık S. ilerleyen günlerde bir devlet hastanesinden “demans” raporu aldı. İşkence ve benzeri suçlarda Adli Tıp raporunu neredeyse zorunlu gören mahkeme, bu raporu esas aldı ve sanığa ceza verilemeyeceğine hükmetti.

Diğer sanık Hüseyin E. ise tüm eylemlerinden dolayı sadece 7,5 yıl ceza aldı. Sanığın karar kesinleşene kadar tutuklanmasına da gerek görülmedi.

Hüseyin E., eylemi cinsel istismar sayılsa 8 yıldan 15 yıla kadar tek bir eylemi nedeniyle ceza alabilecekti. Oysa mahkeme, sadece cinsel organı teşhir etmeyi sarkıntılık düzeyinde kalan istismar sayarak üst sınırı 8 yıl olan suçtan ceza verdi. Bu suçtan da en yüksek cezayı vermedi ve 5 yıla hükmetti. Diğer eylemleri sarkıntılık ve taciz sayılan Hüseyin E., bu suçlardan da sadece 2,5 yıl ceza aldı.

Çocukların avukatı Hüsniye Şimşek, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Şimşek, itiraz dilekçesinde, “Bu kararla tüm çocuklar tehdit ve tehlike altında bırakılmış ve sanıklar cesaretlendirilmiştir” dedi. (HABER MERKEZİ)