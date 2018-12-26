Sputnik'in haberine göre haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" dedi. (DIŞ HABERLER)
26 Aralık 2018 13:23Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:29
Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'de ABD'nin çekildiği topraklarda kontrolün Suriye hükümetine bırakılması gerektiğini söyledi.
Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'li askerlerden boşalan toprakların Şam yönetiminin kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti.