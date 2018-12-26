26 Aralık 2018 13:23
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:29

Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Suriye'de ABD'nin çekildiği topraklarda kontrolün Suriye hükümetine bırakılması gerektiğini söyledi.

Rusya: Suriye'de ABD'nin çekildiği yerler Şam yönetimine bırakılmalı

Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu

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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'li askerlerden boşalan toprakların Şam yönetiminin kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti.

    Sputnik'in haberine göre haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" dedi. (DIŞ HABERLER)

     

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