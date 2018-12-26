26 Aralık 2018 13:23
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 19:55

Alman meclisi raporu: Türkiye, Suriye’de işgalci güç

Almanya’da meclis uzmanlarının raporuna göre, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı, uluslararası hukuk açısından işgal kriterlerini karşılıyor.

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Alman meclisi raporu: Türkiye, Suriye’de işgalci güç

Fotoğraf: Staff Sgt. Brian Barbour/ABD ordusu

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    Almanya’da meclis uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporunda ise, “Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının uluslararası hukuk açısından işgal kriterlerini karşıladığı” tespitinde bulunuldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD'li askerlerden boşalan toprakların Şam yönetiminin kontrolüne bırakılması gerektiğini ifade etti.

    DW Türkçe’nin haberine göre, Federal Meclis Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin hazırladığı raporda, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki Afrin ile Azez, el Bab ve Cerablus bölgelerindeki askeri varlığı tam olarak incelendiğinde uluslararası hukuk açısından askeri işgal kriterlerini karşılamaktadır” ifadesi kullanıldı.

    SOL PARTİ’NİN GİRİŞİMİYLE HAZIRLANDI

    Bilimsel Hizmetler Dairesi’nin dokuz sayfalık raporu, Federal Meclis Sol Parti grubunun girişimi üzerine hazırlandı. Sol Parti meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, raporun Alman hükümeti için bir uyarı olması gerektiğini belirterek Alman hükümetinin Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmekten kaçınmasını eleştirdi. Dağdelen, “Tüm uzman raporları ve Alman meclisinde grubu bulunan bütün partilerin tutumuna rağmen Suriye’nin bazı bölgelerine NATO müttefiki Türkiye tarafından girilmesi ve işgalini hâlâ uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirmemek bir skandaldır” diye konuştu.

    Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin kentine yönelik başlattığı ve Zeytin Dalı adını verdiği askeri operasyona hukuki gerekçe olarak BM Şartı’nın 51’inci maddesinde düzenlenen meşru müdafaa hakkını göstermişti.

    Sputnik'in haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova ise, "ABD'lilerin terk ettiği toprakların kontrolünün kime bırakılacağı sorusu doğuyor. Uluslararası hukuku ve Suriye ile Suriye halkının geçtiği süreci göz önünde bulundurduğumuzda, bu Suriye hükümeti olmalı" ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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