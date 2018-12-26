26 Aralık 2018 12:52
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 14:40

Barışı savunduğu için yargılanan TTB'ye destek

Türk Tabipleri Birliğini ziyaret eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu: TTB'nin 'savaş bir sağlık sorunudur' diye bir görüş beyan etmesi son derece doğal.

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Barışı savunduğu için yargılanan TTB'ye destek

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ne, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle açılan dava yarın Ankara'da 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu yılın başında yayımladıkları bildiri nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilen TTB yöneticisi 11 hekim, evleri ve meslek odaları basılarak gözaltına alınmıştı. Tutuksuz yargılanan hekimler, yarın görülecek davada hakim karşısına çıkacak. TTB'ye bugün destek ziyaretleri gerçekleştirilirken SES ve Türk Dişhekimleri Birliği'nden açıklama yapıldı.

    KILIÇDAROĞLU'DAN ZİYARET

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde bazı milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile TTB'yi ziyaret ederek, Başkan Sinan Adıyaman ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

    Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları sadece kendi alanlarıyla ilgili değil, kendi alanlarını dolaylı olarak ilgilendiren diğer alanlarda da açıklama yapma hakkına sahiptirler" ifadesini kullandı.

    'HEKİMİN GÖREVİ İNSANIN HAYATINI KURTARMAK'

    Kılıçdaroğlu "Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Bunu söyledi diye bir doktorun yargılanması hangi demokraside olabilir? Hekimin görevi zaten insanın hayatını kurtarmaktır. Bunun için yemin ediyor. Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet, sağlık sorunudur" diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla, TTB'nin 'savaş bir sağlık sorunudur' diye bir görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Ne diye yargılayacaklar?"

    Kılıçdaroğlu partisinin duruşmalarda da TTB'nin yanında olacağını dile getirdi.

    'BİZİM ÖZNEMİZ İNSANDIR, İNSAN HAYATIDIR'

    TTB Başkanı Sinan Adıyaman da "TTB, sağlığı sadece klinik olarak bir iyilik hali olarak görmez. Sağlık, kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik halidir. Bu sosyal iyilik haline girecek olan savaş karşıtı, hastalık karşıtı, salgınlar karşıtı bütün her şey TTB'nin öznesidir. Zaman zaman kızamık salgını çıktığı zaman TTB aşı karşıtlığı ile ilgili demeçler verir. Zaman zaman kaçak bir yurtta ölen yavrular için demeçler verir. Bazen de tüm dünyada, Dünya Tabipleri Birliğinin bize verdiği evrensel tıp ilkelerine uygun olarak savaş karşıtı söylemlerde bulunur, açıklamalar yapar. Bizim öznemiz insandır, insan hayatıdır. Bununla ilgili her şeyi her türlü açıklamayı, etkinliği yapmaya kararlıyız. Bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Adıyaman kendilerine destek olan siyasi partilere teşekkür ederek, İYİ Parti'yle de bir görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

    SES: TTB'NİN AÇIKLAMASINI SAHİPLENİYORUZ

    Gönül Erden

    Fotoğraf: Evrensel

    Dava nedeniyle dayanışma çağrısında bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Merkez Yürütme Kurulu, basın toplantısı düzenledi. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, TTB Merkez Konseyi üyelerinin 30 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması nedeniyle 27 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını belirterek, “TTB tarafından yapılan açıklamanın sağlıkçıların evrensel olarak savaşlara karşı duruşlarını ifade etmektedir” dedi. Savaşın doğa ve insanda tahribat yarattığını ve toplumsal yaşamı tehdit ettiğini belirten Erden, “Savaşlar sadece savaşan tarafların değil, öncelikle bebeklerin, gebelerin, kadınların ve yaşlıların olmak üzere bütün toplumun sağlıklı yaşam hakkının elinden alınması demektir” dedi. Erden, savaş ve çatışmalara canlı tanıklık yapan sağlıkçıların savaşa karşı barışı ve çatışmasızlığı savunmasının göz ardı edemeyecekleri  bir sorumluluk olduğunu belirtti. Erden, SES olarak TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasını sahiplendiklerini ifade ederek “Savaşa karşı çıkanların tutuklandığı bu dönemde yaşatmaya ant içmiş sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yaşamı savumaya ve barış iklimine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi. Erden, tüm kamuoyunu savaşa karşı barış, ölüme karşı yaşam ve siyaha karşı beyaz duruşu ile TTB’ye destek vermeye çağırdı.

    TDB: SAĞLIK ÇALIŞANLARI YAŞAMIN DİLİNİ KONUŞUR

    Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) de yaptığı açıklamada, TTB Merkez Konseyi üyelerinin savaşın yaşandığı yerlede yaşanabilecek sağlık sorunlarına dikkat çekmeleri nedeniyle yargılanmalarını kabul edilemez olarak değerlendirdi. “Sağlık çalışanları meslek gereği, her koşulda yaşamın dilini konuşur” denilen açıklamada sağlıkçıların savaş ve şiddete karşı duyarlı olmalarının Anayasa'nın başlangıç bölümü ile BM Cenevre Sözleşmesi'nde belirtildiğine vurgu yaptı. TDB, dava sürecinin evrensel hukuk kurallarına göre işleyeceğine ve çıkan kararın hukukun üstünlüğüne olan inancı sarsmayacağını umduklarını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

    Adana ve İstanbul Tabip Odası'ndan TTB duruşmasına çağrı

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