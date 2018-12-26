25 yıldır güvenli yol talep ediyorlar

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinden, Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleriyle Kazıkbeli Yaylası’na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik ‘Yukarı Kürtün Grup Yolu’ güzergahındaki Mursal Altı yolu, sürücüleri ve bölge halkını endişelendiriyor.

Bölge halkı, uçuruma düşen otomobillerin enkazlarının dahi çıkarılamadığı, ‘ölüm yolu’ olarak adlandırdıkları yol için çözüm bulunmasını istedi.

Sürücüler, 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda araçlarıyla korku içinde ilerliyor. Uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı yolda, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 13 köyün muhtarı, tehlikeli yola çözüm bulunması için İl Özel İdaresi’ne başvuruda bulundu.

Fotoğraf: DHA

‘ÇÖZÜM İÇİN BİN 300 METRE TÜNEL İSTİYORUZ’

Yukarı Kürtün Grup Yolu’nun işlek bir yol olduğunu ifade eden Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, Özel İdare'ye dilekçe verdiklerini, henüz cevap alamadıklarını belirterek, “Benim bildiğim burada en az 7-8 tane ölümlü kaza meydana geldi. Benim köyümden 3 kişi burada vefat etti, birkaç vatandaşımız da sakat kaldı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. 13 muhtar olarak dilekçe verdik, hala bekliyoruz. Çözüm için bin 300 metre tünel istiyoruz. Burası çok kullanılan bir yol. Giresun’a, Şebinkarahisar’a, Alucra’ya, Kazıkbeli Yaylası’na gidiliyor. Yaz aylarında bu yoldan günde 200-300 araç gelip geçiyor. Herkes mağdur. Önlem alınmalı” dedi.

Fotoğraf: DHA

'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR'

Burada yaşanan kazalardan canlı olarak kurtulanların, uçak kazasından kurtulanlar kadar şanslı olduğunu ifade eden Muhtar Hasan Gül, “Yüksek bir yer, en az 200 metre. Kurtulma şansınız Allah’a kalmış. Yukarı Kürtün’den gidip de geri döndüğün zaman, büyük bir mükâfatla dönmüş oluyorsun. Çok şey istemiyoruz, bin 300 metre bir tünel istiyoruz. Buraya düşen son aracımızın enkazını hala çıkaramadık” diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ'

Yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Remzi Öztürk de, yol için acilen çözüm bulunmasını istedi. Öztürk, “25 yıldır bu yolla uğraşıyoruz. 13 tane köy var 50 tane yayla var” ifadelerini kullandı.

Yukarı Kürtün Grup Yolu’nun Mursal Altı mevkiinde, 16 Aralık'ta meydana gelen kazada bir yakınlarının cenazesinden dönen çift, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İki kişi hayatını kaybetti. Otomobil ise uçurumdan çıkarılamadı. (Gümüşhane/DHA)