İzmir'de TARİŞ işçilerinin direnişi 50. gününde

DİSK Gıda İş Sendikasına üye oldukları için TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikasında işten çıkarılan işçilerin direnişleri 50. gününde sürüyor.

TARİŞ direnişindeki işçiler sendika hakkının tanınması ve işe iade talepleri için fabrika önünde 50 gündür direnirken, bugün de Eğitim Sen Manisa Şubesi Yönetim Kurulu işçilere destek ziyaretinde bulundu. Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel TARİŞ işçilerinin haklı mücadelesinin daima yanında olduklarını söyleyerek dayanışmayı büyütme çağırısı yaptı.

TARİŞ İÇİN KAMPANYA

Ayrıca TARİŞ direnişinin 50. gününde Gıda İş Sendikası sosyal medyadan bir kampanya başlatacak. Bugün saat 20.26'da başlayacak olan kampanyada #tariştadınıkaçırma hastagi kullanılacak. (İzmir/EVRENSEL)