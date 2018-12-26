26 Aralık 2018 12:10Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 12:14
Güvenlik korucularına 135 lira ek tazminat ödenecek
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek.
Fotoğraf: DHA
Güvenlik korucularına ek tazminat ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van'da istihdam edilen güvenlik korucularına aylık 135 lira ek tazminat ödenecek. (DHA)