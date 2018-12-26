Her iki okula bir hizmetli düşüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında 31 bin 355 hizmetlinin görev yaptığını açıkladı. Bu da 60 binden fazla okul olan ülkede her iki okula bir hizmetli düşmesi anlamına geliyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında 31 bin 355 hizmetlinin görev yaptığını açıkladı.

Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre İlkokul, ortaokul ve liselerle birlikte 60 binden fazla okulu olan ülkemizde, her iki okula bir hizmetlinin düştüğü belirlendi.

Ülke genelinde okulların ve bahçelerin bakım ve temizliği yeterli olmadığı yönünde velilerden başvurular geldiğine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Öğrenci ve velilerin temizlik alışkanlığı geliştirilmesi de önemlidir. Belediye milli eğitim ve il özel idare çevre ile orman bakanlığı il birimleri de katılarak işbirliği ile ülke genelinde tüm okulların tek tek ele alınması ve destek gereken okullar içi gibi bahçelerinde düzenlemesi şarttır. Bu bağlamda okul içi ve bahçe bakım düzeni ağaçlandırma için yeterli hizmetli ve görevli okullara sağlanmalıdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığında hizmet verenlerin de ayrıştırıldığını belirten Gürer, “İŞKUR vasıtası ile işe alınan geçici çalışanlar, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında işe alınanlar, okul aile birliklerince ücret verilip çalıştırılanlar, günlük yevmiye ile geçici çalışanlar hatta öğretmen, öğrenci ile yapılan çalışmalar ile okullarda hizmet işleri yapılıyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, toplu sözleşme haklarından mahrum, işsizlik fonundan yararlanamayan, okullar açık iken ücret ödenen, hakları budanan mağdur binlerce Milli Eğitim çalışanı var. Geçmişte, her okulda kadrolu çalışanlar vardı. Öğretmenlerden sonra en çok tanınan, bilinen, güvenilen kişilerdi, şimdi iş garantisi dahi yok. Bu alanda çok ciddi mağduriyetler var. Ayrıca kadrolu çalışan yetersizliği okul bahçelerini bakımsız kıldı. Ağaçların kuruduğu, çiçeklerin olmadığı, bakımsız bahçeleri olan okullar var artık. Büyük kentlerde belediyeler katkı vermese okullarda temizlik ve bakım soruna dönüşecek. Ne eğitimde, ne çalışanda, ne öğretmende, ne okulda iktidar sorun çözme değil günü idare etme ile işi götürüyor. Eğitim kalitesi dersler kadar kurumun dokusu ile de doğrudan ilgilidir” dedi. (HABER MERKEZİ)