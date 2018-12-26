Gazeteci Yasin Kobulan’ın ilk duruşmasında mütalaa sunuldu

Cansu PİŞKİN

İstanbul

‘Zincirleme şekilde örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Yasin Kobulan’ın ilk duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada Kobulan ile avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından Kobulan hakkındaki suçlamalara ilişkin beyanda bulundu.

‘PROPAGANDA DEĞİL HABERCİLİK FAALİYETİ’

Dönemin Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil’in yapmış olduğu suç duyurusu ile hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatan Kobulan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla dosyanın İstanbul’a gönderildiğini söyledi. Soruşturmaya ilişkin ifade vermek üzere emniyete gittiğini anlatan Kobulan, “Yargılandığım davaya konu olan paylaşımlarının dosyaya eklendiğini emniyette gördüm. Söz konusu paylaşımlar bölgede muhabirlik yaptığım döneme ait. Birçoğu haber linki içeren paylaşımlarımı örgüt propagandası amacıyla yapmadım. Bu paylaşımları da, soruşturmanın başlama noktası olan Musa Çitil haberini de gazetecilik faaliyeti kapsamında yaptım” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Kobulan beraatını talep etti.

Kobulan’ın avukatı Sercan Korkmaz, soruşturmanın başlangıcının hukuki olmadığını ifade etti. Korkmaz, suçlama konusu paylaşımların haber niteliği taşıdığını vurguladı. Avukat Özcan Kılıç da, iddianamede yer alan sosyal medya paylaşımlarının, müvekkilinin çalıştığı haber ajansına ait haberler olduğunu belirtti.

DURUŞMA 8 MART’A ERTELENDİ

Beyanların ardından duruşma savcısı Mustafa Güner mütalaasını sundu. Güner’in hazırladığı iki sayfalık mütalaanın iddianameyle benzerlik taşıdığı göze çarptı. Mütalaada Kobulan’ın dava konusu sosyal medya paylaşımlarını sıralandı. Güner, söz konusu paylaşımların ne şekilde propaganda suçunun unsurlarını oluşturduğunu açıklamadan, Kobulan’ın ‘zincirleme bir şekilde örgüt propagandası yaptığını’ öne sürerek cezalandırılmasını istedi. Kobulan ve avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 8 Mart 2019’a erteledi.