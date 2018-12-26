26 Aralık 2018 11:03Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 13:32
Karaman'da cinsel istismar suçlusu tutuklandı
Karaman'da belediye otobüsünde 16 yaşındaki 2 çocuğu taciz eden Mustafa Uyar tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Karaman'da belediye otobüsünde lise öğrencisi 2 kız çocuğunu taciz eden Mustafa Uyar (36), tutuklandı.
DHA'nın haberine göre pazartesi günü, belediye otobüsünde 16 yaşındaki iki kız çocuğu Mustafa Uyar'ın cinsel tacizine uğradı.
Çocukların tepki göstermesi üzerine otobüs şoförü kapıları kilitleyip, polise haber verdi. Polisler, Mustafa Uyar'ı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyar, mahkemeye çıkarıldı. Buradaki ifadesinde, “Dayanamayıp şeytana uydum. Yaptığımdan pişmanım'' dediği belirtilen Mustafa Uyar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HABER MERKEZİ)