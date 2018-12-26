26 Aralık 2018 10:35
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 10:46

Yargıtay kadro talebiyle başlayan ‘fiili grevi’ haklı buldu

Zonguldak’ta termik santralde kadro talebiyle başlattıkları fiili grev nedeniyle işten atılan işçilerin işe iade talebi Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay kadro talebiyle başlayan ‘fiili grevi’ haklı buldu

Fotoğraf: DHA

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    Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Çatalağzı Beldesi'nde faaliyet gösteren termik santralde, kadro talebiyle 53 gün süren eylem yapan ancak eylem sürerken 6 gün üst üste işe gelmedikleri iddiasıyla işten çıkartılan 138 işçiden 118'i  için yerel mahkemenin verdiği 'işe iade' kararını Yargıtay onadı. Yargıtay, işçilerin kadrolu olarak termik santralde işe alınmalarına aksi halde yasal olan tazminatlarının ödenmesine karar verdi.

    Özеllеştirmе İdаrеsi Bаşkаnlığı'ncа Arаlık 2014'tе özelleştirilerek Bеrеkеt Grubu'nа аit Elsаn Elеktrik Gеrеçlеri Sаnаyi vе Ticаrеt A.Ş.'yе dеvrеdilеn Çatalağzı Termik Santrali'nde (ÇATES) çаlışаn 138 tаşеrоn işçi, kadrolu işçilerle aynı işi yaptıkları gerekçesiyle ücrеtlеrindе iyilеştirmе yаpılmаsı vе dаimi kаdrоyа gеçmеk için geçen 20 Şubat’ta eylem başlattı. Santral önünde kurdukları çadırda 53 gün süren eylem yapan 138 işçi, çalıştıkları taşeron firma tarafından 6 gün üst üste işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkartıldı. İşçilerden 118'i termik santralde kadrolu olarak işe alınmaları için Zonguldak İş Mahkemesi'nde ÇATES'e, 'işe iade' davası açtı. İşçilerden 19'u emekli olduğu için dava açamazken 1 işçi de ayrı dava açtı.

    Yerel mahkeme, 118 işçi hakkında 'verilen fesih kararlarının geçersizliği ile ÇATES nezdinde işe iadelerine karar verdi. ÇATES avukatları kararı temyiz ederek, Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı. Yargıtay kararında davalı kurumun, işçileri muvazaalı olarak çalıştırdığını belirtip, taşeron işçilerin kadrolu işçilerle aynı işi yaptığının bilirkişi raporuyla sabit olduğuna dikkat çekerek, işçilerin ÇATES'in kadrolu işçi statüsünde işe iadelerine karar verdi.

    İŞÇİLER, YA KADROYA ALINACAK YADA TAZMİNATLARI ÖDENECEK

    İşçilerin avukatı Merve Kır, Yargıtay kararıyla işçilerin kadrolu olarak işlerine iade edildiklerini söyledi. İlgili kuruma ihtarname çekerek işçilerin işe alınmasını ya da kararla birlikte doğan yasal haklarını talep edeceklerini ifade eden Kır, şöyle dedi:

    “Mart 2016 sonunda karşı tarafa dava açtık. Haziran'da yerel mahkeme işe iadeyi kabul etti. Kararı karşı taraf Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da yerel mahkemeye keşif yapılmasını talep etti. Biz burada keşif yaptık. Keşif raporları geldi ama yerel mahkeme bu kez işçileri taşeron olarak işe iade etti. Yani hileli çalışma olarak ifade edilen muvazaa yok dedi. Biz bununla ilgili Yargıtay'a itiraz ettik. Yargıtay da ÇATES'in işçileri muvazaalı olarak yani hileli çalıştırdığına karar vererek kadrolu olarak işlerine iadesine karar verdi. Şimdi ihtarname çekeceğiz. ÇATES işçileri ya işe, yani kadroya alacak ya da boşta geçen sürelerini kadrolu işçi olarak sayarak 4 maaştan başlamak üzere tazminatlarını ödeyecek. Ayrıca geriye dönük kadrolu statüsünde sigortalarını yatıracak. Konuyu takip etmeye devam edeceğiz.”

    İŞLERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYORLAR

    İşçi temsilcisi Okan İnce ise kadrolularla aynı işi yaptıklarını ve kadroya geçmek için yaptıkları eylemin sonunda işlerinden olduklarını söyledi. Yasal süreçte haklı olduklarının ortaya çıktığını ifade eden İnce, “Biz maaşlarımız düzenli alamıyorduk ve iş yerinde de bazı sıkıntılarımız vardı. Bu yüzden eylem yaptık. Eylem nedeniyle işimizden olduk. Şimdi müjdeli bir haber aldık ve davamızı kazandık. İş yerimize kadrolu olarak dönmek istiyoruz. Alırlar mı şu an bilmiyoruz ama biz işe dönmek ve çalışmak için dava açtık. Şu anda bekliyoruz. İşveren şu an ne düşünüyor bilmiyoruz. Biz para için dava açmadık. Biz bu davayı asıl işi yaptığımızdan kadrolu olarak çalışmak için açtık. Bu insanlar büyük sıkıntılar yaşıyor. İşsizlik büyük safhada şu anda. Birçok arkadaşımız göç etmek zorunda kaldı. Günübirlik işlerde çalışmaya başladılar. Yasal olarak haklı olduğumuz ortaya çıktı. İnşallah işimize geri döneriz. Beklentimiz bu yöndedir” dedi. (DHA)

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