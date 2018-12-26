26 Aralık 2018 10:35
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 11:49

Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkiye Esad'la diyalog kurmamalı' dedi ve 'Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleşmeli' yorumunda bulundu.

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Bahçeli'den 'Fırat'ın doğusuna operasyon' çağrısı

Fotoğraf: Devlet Bahçeli/AA

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Fırat'ın doğusuna yönelik askeri operasyonun hayata geçirilmesi gerektiğini savundu. Bahçeli, 'FETÖ' davalarında siyasi ayağın eksik bırakıldığını söyledi ve 'FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidilmeli' dedi.

    "Ben Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim" diyen Bahçeli, "Terörle mücadeleyi kesintiye uğratmamak, yarıda bırakmamak için Fırat'ın doğusunda beklenen müdahaleyi Türk milleti arzulamaktadır. Biz de gerçekleşeceği inancındayız" ifadesini kullandı.

    Bahçeli, "Erdoğan'ın İstanbul veya Ankara'da Ortadoğu'nun geleceğiyle ilgili küresel güçlerin bir araya geleceği bir zirve düzenlemesi gerektiğini" söyledi.

    Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekatı bir müddet bekleteceğiz

    YERELDE ANLAŞILAN İLLER

    AKP ile varılan yerel seçim anlaşmasına değinen Bahçeli, "MHP, 30 büyükşehir içerisinde Adana, Mersin ve Manisa'da, geçmişte olduğu gibi büyükşehir adayını ortaya koyacaktır" dedi. Bahçeli, memleketi Osmaniye'de AKP'nin oyunun fazla olduğunu, bu yüzden aday göstermeyeceklerini belirtti.

    'METİN AKPINAR ÖZÜR DİLEMELİ'

    MHP Lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandıkları eleştirel ifadeler nedeniyle gözaltına alınan ve ifade veren sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için de konuştu. "Akpınar kendisine yazık etti" diyen Bahçeli, "1945'i örnek göstererek eleştiri yapmak bir eleştiri değildir. Hem kendisine yazık etmiştir hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" şeklinde konuştu. Bahçeli, Akpınar'ın özür dilemesi gerektiğini savundu.

    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    'FETÖ' DAVALARI: SİYASİ AYAĞIN ÜZERİNE GİDİLMESİ LAZIM

    "FETÖ'yle mücadelede sekiz ayak var. Asker kesiminde önemli arındırmalar, tutuklamalar oldu, emniyette oldu, yargıda oldu, fakat sekizinci ayak olarak siyasetin sesi yok" diyen Bahçeli, "Bunun üzerine gidilmesi lazım" şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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