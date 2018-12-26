26 Aralık 2018 10:33

ABD-Meksika sınırını geçen bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi

Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir çocuğun gözaltında yaşamını yitirmesinin ardından, 8 yaşındaki bir çocuk daha öldü.

ABD-Meksika sınırını geçen bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi

Fotoğraf: Elif Görgü/EVRENSEL

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    ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı bir çocuğun gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu.

    BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı bir çocuk gözaltında hayatını kaybetti. 

    8 yaşındaki erkek çocuk, ABD-Meksika sınırını geçtikten sonra gözaltında ölen ikinci göçmen çocuk oldu.

    Aralık ayı başında yine Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü. (HABER MERKEZİ)

    ABD sınırını geçen mülteci çocuk gözaltında susuzluktan öldü

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