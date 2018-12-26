26 Aralık 2018 10:33
ABD-Meksika sınırını geçen bir çocuk daha gözaltında yaşamını yitirdi
Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir çocuğun gözaltında yaşamını yitirmesinin ardından, 8 yaşındaki bir çocuk daha öldü.
Fotoğraf: Elif Görgü/EVRENSEL
ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı bir çocuğun gözaltında hayatını kaybettiğini duyurdu.
BBC Türkçe’nin aktardığına göre; Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı bir çocuk gözaltında hayatını kaybetti.
8 yaşındaki erkek çocuk, ABD-Meksika sınırını geçtikten sonra gözaltında ölen ikinci göçmen çocuk oldu.
Aralık ayı başında yine Meksika sınırından ABD'ye geçen Guatemalalı 7 yaşındaki bir kız çocuğu gözaltına alındıktan birkaç saat sonra ölmüştü. (HABER MERKEZİ)
ABD sınırını geçen mülteci çocuk gözaltında susuzluktan öldü