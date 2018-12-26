26 Aralık 2018 10:10Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 10:26
Adana'da bir kadın eşi tarafından öldürüldü
Adana'da bir erkek eşini tartışma bahanesiyle bıçaklayarak öldürdü.
Fotoğraf: Evrensel
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde S.C adlı bir kadın eşi H.C. tarafından öldürüldü.
AA'nın haberine göre tartışma seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve girerek eşini bıçaklayan H.C'yi etkisiz hale getiren komşular H.C'yi polise teslim etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (HABER MERKEZİ)
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