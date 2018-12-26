CHP’li vekiller, YHT faciasıyla ilgili meclis araştırması istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkılu, CHP’li 26 milletvekilinin imzasıyla 13 Aralık’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara - Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) faciasının meydana gelmesinde ihmali ve sorumluluğu bulunanların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının gerekli tedbirleri almaması, ihmal ve yetersizlikler sonucu bu tür faciaların yaşandığının belirtildiği araştırma önergesinin gerekçesinde, Türkiye’de özellikle AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren birçok tren faciasının yaşandığının altı çizildi.

13 YILDA TREN KAZALARINDA BİN 256 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

TÜİK verilerine göre 2004 - 2017 tarihleri arasında demiryolunda meydana gelen kazalar sonucunda bin 256 kişinin yaşamını yitirdiğine yer verilen gerekçede, 2 bin 328 kişinin ise bu kazalarda yaralandığı belirtildi.

‘BAKIM İŞLERİ ÖZEL ŞİRKETLERE DEVREDİLİYOR’

Önergenin gerekçesinde, özellikle 2004 yılında Sakarya Pamukova'da yaşanan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği tren faciası ile 2018 yılında Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren faciası sonucu kamuoyunda idareye olan güvenin azaldığı belirtildi. Çorlu tren faciasının ihmaller sonucu gerçekleştiğinin hatırlatıldığı gerekçede, “Demiryolu hattının denetim ve bakım işlerinin 'özel şirketlere' devredilmesi ve TCDD bünyesinde çalışan personel sayısının ciddi oranda azaltılması, dolgu malzemelerinin kalitesi ve denetimine ilişkin sorunların olması sebebiyle tren kazaları meydana gelmektedir” denildi.

‘İHMALLER ZİNCİRİNİN YAŞANDIĞI ORTADA’

9 kişinin hayatını kaybettiği YHT faciasının ihmaller sonucu yaşandığına dair iddialara yer verilen gerekçede, “Kazanın oluş şekli bir ihmaller zincirinin yaşandığını kesin olarak ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi. (Ankara/MA)