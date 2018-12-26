Lice'de 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda düzenlenen operasyonlar nedeniyle bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçeye bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandığı bildirildi. (DHA)