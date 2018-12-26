26 Aralık 2018 09:32
Çin’de bankaların sermayelerini güçlendirmesine karar verildi
Çin’de bankaların sermayelerini güçlendirmesi için devlet desteği sağlanması kararı verildi.
Fotoğraf: Pixabay
Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, ticari bankaların sermayelerini takviye etmelerine çeşitli kanallardan destek olma kararı aldı.
Komite'nin dün gerçekleştirilen toplantısında, bankaların vadesiz tahvil ihraç etmelerine mümkün olan en kısa zamanda olanak verilmesi ele alındı.
Çin'de birçok ticari banka, sıkılaşan sermaye kuralları nedeniyle sermayelerini güçlendirme ihtiyacı duyuyor. (DHA)
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