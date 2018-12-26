26 Aralık 2018 09:12Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 09:26
Japonya 30 yıllık yasağı kaldırıyor, balina avcılığına başlıyor
Japonya, 30 yıllık yasağı kaldırıp ticari balina avcılığına yeniden başlıyor.
Fotoğraf: Pixabay
Japonya, hayvan hakları ve yaşam alanı savunucularının tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık yasağı kaldırıp ticari balina avcılığına Temmuz ayından itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu.
BBC Türkçe’nin haberine göre; Tokyo, 1986'da balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıkladı. Japonya, 1951 yılından bu yana Komisyon üyesiydi.
Tokyo'nun ticari balina avcılığına getirilen yasağın kaldırılmasına karşı çıkan yaşam alanı ve hayvan hakları savunucuları bu kararın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. (HABER MERKEZİ)