Japonya 30 yıllık yasağı kaldırıyor, balina avcılığına başlıyor

Japonya, hayvan hakları ve yaşam alanı savunucularının tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık yasağı kaldırıp ticari balina avcılığına Temmuz ayından itibaren yeniden başlayacaklarını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Tokyo, 1986'da balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıkladı. Japonya, 1951 yılından bu yana Komisyon üyesiydi.

Tokyo'nun ticari balina avcılığına getirilen yasağın kaldırılmasına karşı çıkan yaşam alanı ve hayvan hakları savunucuları bu kararın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor. (HABER MERKEZİ)