26 Aralık 2018 09:02
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 11:45

İZBAN asgari ücret zammı sonrası teklifini güncelledi

Asgari ücret zammının yüzde 26 olarak belirlenmesinin ardından grevin devam ettiği İZBAN’da patron teklifini güncelledi.

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İZBAN asgari ücret zammı sonrası teklifini güncelledi

Fotoğraf: Evrensel

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    17. gününe giren İZBAN grevinde yeni bir gelişme yaşandı. TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi olan İZBAN A.Ş. yeni bir teklif sundu.

    Şirket bürokratları ile sendika ve işyeri temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda asgari ücrete yüzde 26 zam verilmesi nedeniyle İZBAN da teklifini yüzde 26’ya yükseltti. Teklifle ile ilgili henüz ayrıntılı bilgiye ulaşılamazken zam oranının bütün işçiler için geçerli olmadığı öğrenildi.

    Zam oranını değerlendiren işçiler “Teklifin kabul edilecek bir yanı yok. Sadece zam artışı olarak değerlendirmiyoruz. 112 gün ikramiye ve talep ettiğimiz sürüş ve vardiya tazminatları kabul edilmeden grev sonlanmayacak” dedi.

    AZİZ KOCAOĞLU: İZBAN İŞÇİLERİ TEKLİFİ KABUL ETMELİ

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İZBAN grevine dair konuştu.

    KOCAOĞLU: ASGARİ ÜCRETTEKİ ZAMMI ÖNERDİK DAHA DA BAŞKA BİR ŞEY VEREMEYİZ

    Kocaoğlu, “Asgari ücretteki zammı önerdik, daha da başka bir şey veremeyeceğimizi söyledik. Sendika bugün kararını bildirecek. Eğer kabul ederse ki kabul etmesi lazım, kabul ederse İZBAN grevi bitecek. Kabul etmezse devam edecek” dedi.

    ‘YÜZDE BİLMEM KAÇ VERİLİRSE VERİLSİN, GİTTİKTEN SONRA PARASINI BEN ÖDEMEYECEĞİM’

    Aziz Kocaoğlu, “Aday olmayacağımı ilan ettim. Yüzde bilmem kaç verilirse verilsin, gittikten sonra parasını ben ödemeyeceğim. Ama başından beri kentin yararına, kentlinin yararına çalışıp, verebilecek parayı vermek istedik. Hiç şov da yapmadım. Şimdi de grevde İzmirlinin hakkını koruyorum. Grev nedeniyle büyük bir sıkıntı yok. Tabii ki eski rahatlık da yok. Eğer bir mücadele vereceksek, eğer kentlinin hakkını, İzmir'in hakkını koruyacaksak, hep beraber özveride bulunacağız. Ben nasıl direniyor da uğraşıyorsam, İzmirli hemşerilerim de biraz erken kalkacak, işinden biraz geç çıkacak. Zamana yayılacak ve İzmir olarak her zaman olduğu gibi dik duracağız, dayanacağız. Başka çaremiz yok” ifadelerini kullandı.

    AZİZ KOCAOĞLU: ULAŞIM KÂR ETMEZ

    İZBAN çalışmadığı için kurumun ekonomik olarak zarara uğradığı yönündeki söylemleri de  değerlendiren Kocaoğlu, şunları söyledi: “Ulaşım kâr etmez, ulaşımda kâr diye bir şey söz konusu değil. Çalışmadığı için zarar etmiyor, kâr ediyor.”

    İZBAN İŞÇİSİ NE İSTİYOR?

    Demiryol-İş Sendikası bütün yan haklarla ile birlikte yüzde 34 zam talep ediyor. Sendikanın zam oranının içinde ikramiyenin, 85 günden kademeli olarak 112 güne çıkarılması, ilk defa sözleşmeye girecek olan sürüş ve vardiya tazminatları ve diğer sosyal haklardaki artış da bulunuyor. (HABER MERKEZİ)

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