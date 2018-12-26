İsrail'den Şam yakınlarındaki askeri tesise hava saldırısı

Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki bir askeri tesisin, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalandığı açıklandı.

Suriye ordusu kaynaklarına göre Katana kasabasındaki silah deposunu hedef aldığı belirtilen saldırının bölgeye ciddi zarar verdiği bildirildi. En az 3 askerin yaralandığı ancak ölen olmadığı aktarıldı.

İsrail saldırısı sonrası Suriye hava savunma sisteminin de devreye girdiği ve pek çok füzenin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İsrail jetlerinin Katana'ya saldırmadan önce Lübnan hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Saldırıyı doğrulamayan İsrail'den yapılan açıklamada ise Suriye'den ateşlenen bir füzenin kendi topraklarına düştüğü ve bunun üzerine hava savunma sistemlerinin devreye girdiği iddia edildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE HAVA SALDIRILARI

İsrail, Suriye savaşının başlangıcından bu yana ülke topraklarına yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların ülkedeki İran ve Hizbullah güçlerini hedef aldığı öne sürülüyor. İsrail ayrıca ülkenin güneyinde faaliyet gösteren cihatçı gruplara da destek sağlıyor. İsrail, İran’ın Suriye’de oluşturduğu askeri mevzilerle kendine saldırmayı hedeflediğini iddia ediyor.

Suriye’nin güneybatısındaki Golan Tepeleri, 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana İsrail’in işgali altında. (DIŞ HABERLER)

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: '3 askeri hedef vuruldu'

İsrail'den Suriye'ye 'İran' gerekçeli hava saldırıları