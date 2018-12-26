26 Aralık 2018 08:00
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı
Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı
Fotoğraf: DHA
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.
Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi. (AA)
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