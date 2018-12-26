Ekrem İmamoğlu: Erdoğan ve Topbaş'tan görüşme talep edeceğim

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğini söyledi.

Sözcü’den Deniz Zeyrek, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesini köşe yazısına taşıdı. Deniz Zeyrek’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"Kampanyaya başlamadan eski başkanları ziyaret edip önerilerini alacağım" dedi. Bugün Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen'le randevusu varmış. Aklıma direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geldi. Sorunca, "Evet hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Kadir Topbaş'tan görüşme talep edeceğim" karşılığını verdi. İlk izlenim, İmamoğlu'nun klasik bir CHP'li olmadığıydı. Tatlı dili ile birçok kapıyı aralayacağını da düşündüm. Yeni bir isim olması, hedef tahtasına konulmasını sağlayacak bir bagajı bulunmaması da büyük avantaj. Binali Yıldırım'ın işi gerçekten zor gibi görünüyor.” (HABER MERKEZİ)