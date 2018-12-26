NBA'de Noel maçları: Lakers, Warriors'ı farklı yendi
NBA'de Noel akşamı maçlarında sürpriz Los Angeles Lakers'tan geldi. Lakers, LeBron James'in sakatlığına rağmen Golden State'e fark attı.
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NBA'de sezonun reytingi en yüksek günlerinden biri olan Noel akşamı maçlarında Boston Celtics, Philadelphia 76'ers'ı uzatmada mağlup etti. Los Angeles Lakers, son 2 sezonun şampiyonu Golden State Warriors'ı deplasmanda farklı yendi.
GIANNIS KNICKS'E ŞANS TANIMADI
Sezonun en formda isimlerinden Giannis Antetokounmpo'yu Madison Square Garden'a getiren maçta Milwaukee Bucks, New York Knicks'i 109-95 yendi. Antetokounmpo, 30 sayı 14 ribaunt 3 asist 4 top çalma 2 blokla sahanın yıldızı oldu.
BOSTON'I KYRIE IRVING TAŞIDI
Doğu Konferansı'nda zirveye oynayan iki takımı karşı karşıya getiren maçta Boston Celtics, Philadelphia 76'ers'ı uzatmada 121-114'le geçti.
Normal süresi 108-108 tamamlanan maçta Celtics, uzatmalarda rakibini 6 sayıda tuttu ve galibiyete uzandı.
Bitime 20 saniye kaydettiği basketle maçı uzatmalara taşıyan, son bölümde ise 2 üçlükle sonucu belirleyen Kyrie Irving 40 sayı 10 ribauntla oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid'in 34 sayı 16 ribauntluk performansı yeterli olmadı.
HARDEN'DAN OKLAHOMA'YA 41 SAYI
Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 113-109 yenerek çıkışını sürdürdü. 35 şut kullanan James Harden, 41 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Rockets'ta Clint Capela 16 sayı 23 ribauntla oynadı.
LAKERS, LEBRON'UN SAKATLIĞINA RAĞMEN KAZANDI
LeBron James'i Golden State Warriors'la buluşturan mücadelede Los Angeles Lakers, 3. periyot dışında maç boyu hakimiyeti elinde bulundurduğu müsabakayı 127-101 kazandı.
İlk periyodu 32-25, devreyi 65-50 önde geçen Lakers, 3. periyodun başında LeBron James'i kasık sakatlığı nedeniyle kaybetti. Bir ara 3 sayıya kadar düşen farkı Rajon Rondo önderliğinde yeniden artıran Los Angeles ekibi sahadan 26 sayı farkla galip ayrıldı.
Lakers'ta Kyle Kuzma 19, Ivica Zubac 18 sayı attı. LeBron James 21 dakikada 17 sayı 13 ribaunt 5 asist üretirken Rajon Rondo ise 15 sayı 5 ribaunt 10 asistle maçı tamamladı. (SPOR SERVİSİ)