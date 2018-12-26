26 Aralık 2018 07:13
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Aralık 2018 08:19

Niğde'de yük treni ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Niğde'de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treni çarotı. Araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Niğde'de yük treni ticari araca çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Fotoğraf: Abdullah Özkul/AA

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    Niğde'de bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca yük treninin çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 51 DT 588 plakalı hafif ticari araca İlhanlı Mahallesi'nde bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treni çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 300 metre sürüklenen araçtaki Ahmet Y. (40) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

    Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Niğde/AA)

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