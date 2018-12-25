Ankara'da hastaları ve doktorları rehin alan polisler ikna edildi

Babası vefat eden biri komiser olan iki polis memuru, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde doktorları ve hastaları rehin aldı. Polisler uğraşlar sonucu ikna edildi.

Hastane yetkililerinin haber vermesi ile Genel Cerrahi Bölümü'ne gelen ekiplerin, hastaları ve doktorları rehin alan polisleri ikna etmesi üzerine olayın sonlandığı öğrenildi.

Olaya ilişkin açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi, sağlıkta yaşanan şiddetin ulaştığı boyutlara dikkat çekerek "Hâlâ şiddeti önlemeye ve suçluları cezalandırmaya yönelik adım atmayan Sağlık Bakanlığı’na sorumluluklarını hatırlatıyor ve Bakanlığı derhal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz" çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

Babaları Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden polisler, hastanenin Genel Cerrahi Bölümündeki doktorları ve hastaları rehin almıştı. Hastalara ve doktorlara silah çeken komiser ve polis memurunun kimsenin çıkışına izin vermediğini Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da (SES) resmi Twitter hesabından rehin olayını duyurmuştu.

Yoğun bakımda yaşanan silahlı rehin alma olayı sonuçlanmıştır. Ölü veya yaralı olmaması içimizi bir nebze olsun ferahlatmaktayken söz konusu saldırının devam ettiği 2 saat süresince, yoğun bakımdaki hastaların hayati önemdeki tedavileri aksadığı gibi gerek o esnada içeride+ + — sesgenelmerkezi (@sesgenelmerkezi) 25 Aralık 2018

(Ankara/MA)