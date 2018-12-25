Pek çok ilde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Ülke genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilde 26 Aralık'ta eğitime ara verildiği açıklandı.

Ankara, Bolu, Çankırı, Samsun, Eskişehir, Kütahya ve Sivas'ta valilik açıklamalarına göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık'ta eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ankara'daki kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığının sıfır derecenin altında seyredeceği, oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı yurttaşların tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmanın özellikle ara yollarda ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada şöyle denildi: Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da 26 Aralık'ta idari izinli sayılacağı bildirildi.

BOLU'DA ÖĞRENCİLERİN KAR TATİLİ SEVİNCİ

Bolu'da da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk, orta okul ve liselerde 26 Aralık'ta eğitime bir gün ara verildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit'in tatil kararını Twitter'dan açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Twitter hesabından sıcaklığın eksi derecelere düşmesi buzlanmaya neden olacağı için okulların 26 Aralık'ta tatil edildiğini duyurdu. Vali Ümit'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-orta öğretim okulları ve liseler 26 Aralık günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

Meteorolojik verilere göre bu gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi derecelere düşerek buzlanmaya sebep olacağı, buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinden Bolu genelinde ilk-Orta öğretim Okulları ve Liseler 26Aralık 2018 günü 1gün süre ile tatil edilmiştir — Ahmet Ümit (@valiahmetumit) 25 Aralık 2018

Vali Ümit'in açıklaması öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Öğrenciler, Vali Ümit'in paylaşımının altına kısa sürede çok sayıda yorum yaptı. Öğrencilerin yorumları arasında, "Allah razı olsun vali amcacığım", "Klimanız arabanızı ısıtsın inşallah" sözleri yer aldı.

Fotoğraf: DHA

Kar yağışının Bolu'da hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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SAMSUN'DA DÖRT İLÇEDE TATİL

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime 26 Aralık'ta ara verilecek. (HABER MERKEZİ)