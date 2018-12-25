İstanbul'da bir kişi metroda intihar etti

Ataköy-Bahçelievler metro istasyonları arasında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılan metro seferlerinin normale döndüğü bildirildi.

İstanbul'da Ataköy-Bahçelievler metro istasyonları arasında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan bir intihar olayı sebebiyle, M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır.

Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir."

METRO SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Metro seferleri bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapıldı. Metrobüste zaman zaman yoğunluk yaşandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin, çalışmalarını tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Metro seferlerinin de normale döndüğü bildirildi.

Sayın Yolcularımız; yaşanan bir intihar olayı sebebiyle, M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 25 Aralık 2018

Yolcularımız Ataköy- Bahçelievler arasında Metrobüse yönlendirilmektedir. Seferlerimiz Yenikapı-Kirazlı arasında sorunsuz devam etmektedir. — Metro İstanbul (@metroistanbul_) 25 Aralık 2018

(İstanbul/DHA)