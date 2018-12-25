25 Aralık 2018 19:07Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 19:14
Afganistan'a ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Mecliste kabul edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Afganistan'daki görev süresini 2 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Mecliste kabul edildi.
Fotoğraf: Pixabay
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. (HABER MERKEZİ)
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ETİKETLER: Afganistan
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