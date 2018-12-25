Ordu’da denize dolguya mahkemeden olumsuz rapor

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve bir grup balıkçının belediyenin Gülyalı Balıkçı Barınağı’nın doldurularak Çikolata Park’la birleştirilmesine karşı açtığı davada bilirkişi heyeti raporunu mahkemeye iletti. Raporda, projenin sakıncalı yönlerine dikkat çekildi.

Gülyalı Balıkçı Barınağı’nın 1/3 oranında doldurulmak istendiğini belirten ORÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gazi Gönül “Ayrıca Çikolata Park ile barınak arasında 15 metre genişliğinde 500 metre uzunluğunda deniz doldurularak yol yapılmak isteniyor. Bu projenin yapılması durumunda balıkçı barınağı daralacak ve barınağın ağzı kumla kapanacak” dedi.

‘RAPOR HAKLILIĞIMIZI ONAYLADI’

Gönül, bilirkişi raporunun kendilerini haklı çıkardığını, raporda deniz dolgusuna ihtiyaç olmadığı ve mevcut alanın rehabilite edilerek kullanılabileceğinin belirtildiğine işaret etti. Tarafların da katıldığı davanın duruşması yapıldığından mahkeme heyetinin bilirkişi raporunu değerlendirerek karar verebileceğini anlatan Gönül “Daha önce ‘ÇED Gerekli Değildir’ denmişti. Raporda ise ‘ÇED Gereklidir’ deniyor. Mahkemenin kararı da bu doğrultuda olabilir diye düşünüyoruz” dedi. (Ordu/EVRENSEL)