Tutuklu Belediye Eş Başkanı: Halk iradesine yine sahip çıkacak

Doğubayazıt Belediyesi’nin tutuklu Eş Başkanı Rohat Özbay, “Bazid’in (Doğubayazıt) iradesi açık ve nettir. Bazid iradesine yine sahip çıkacaktır. Bunu biliyor, buna inanıyoruz” dedi.

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere yaklaşılırken partilerin adayları ve seçim politikaları da netleşmeye başladı. 2014 seçimlerinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Rohat Özbay ve Delal Tekdemir yüzde 62,46 oranında oy alarak belediye eş başkanlığına seçilmişti. Eş başkanlar ve belediye meclis üyeleri 23 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınırken 24 Ocak’ta da yerlerine kayyım atanmıştı. 14 gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanan ve Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Özbay, tutuklu gazeteci Nedim Türfent aracılığıyla yargılama süreci, kayyım politikası ve yerel seçime ilişkin Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu.

‘DEMOKRASİDEN SÖZ ETMEK ARTIK GÜÇ’

Halkın iradesine kelepçe vuranların sürekli ‘Millet iradesi’nden bahsettiklerine dikkat çeken Özbay, “Millet iradesinden bahsedilmesi yöntemsel bir argümandır. Bir toplumsal mühendislik mekaniği ile oluşturulan algılar vasıtasıyla yeni bir tasarımın hayata geçirilmesi söz konusu. İktidarın beklentisi dışında vücut bulan bir irade kabul edilmemektedir. Seçimlerden çoğunluğun desteğini alanın söz söyleme ve tasarrufta bulunma yetkisi elde ettiği diğerinin sesinin çok cılız bırakıldığı ya da hiç duyulmadığı bir şekilde demokrasiden dahi söz etmek artık çok güç” dedi.

Erdoğan’ın ‘yeniden kayyım atarız’ açıklamasını anımsatan Özbay, “Yerel yönetim seçimlerinde HDP adaylarının kazanması durumunda tekrar kayyım atanacağının beyan edilmiş olması, iradeye tekrar kelepçe vurma amaçlıdır. İstenilenin dışında bir irade sergilemesi halinde bunun kabul edilmeyeceğinin açıkça ilanı ve bir ön alma hamlesidir. Bu haliyle artık bir meşruiyetten söz edilemez” dedi.

‘BAZİD’İN İRADESİ AÇIK VE NET’

Yerel seçimlerde Bazid’deki sandık sonuçlarını öngörmenin zor olmadığını ifade eden Özbay, 1999’dan bu yanan HDP’nin geldiği gelenekteki partilerin aldıkları oy oranlarını hatırlatarak, “1999 yılı seçimleri yüzde 51, 2004 yılı seçimleri yüzde 57, 2009 yılı seçimleri yüzde 62, 2014 yılı seçimleri yüzde 63 oy oranı ile bu siyasi geleneği temsil eden partiler lehine sonuçlanmıştır. Bazid’in iradesi açık ve nettir. Bazid iradesine yine sahip çıkacaktır. Bunu biliyor, buna inanıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)