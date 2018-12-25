Danimarka’da on binlerce aile gıda alamıyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Refah devleti olarak bilinen Danimarka’da on binlerce ailenin yeterli yiyecek alma gücü yok. Norveç Devlet Kanalı NRK, Politika adlı Danimarka gazetesinin haberine dayanarak yaptığı yayında, Danimarka’da on binlerce ailenin yeterli yiyecek alamadığını ve sağlıksız beslendiğini duyurdu.

Bilginin kaynağı Kopenhag Üniversitesi Gıda ve Kaynak Ekonomisi Enstitüsü’nun bir anketi. Ankete katılanların yüzde 7’si buzdolaplarının ‘tamamen boş’ olduğunu ve doldurmaya güçlerinin yetmediğini söylüyor. Socialen Exposed Konseyi’nde çalışan Jann Sjursen, sonuçların “Daha önce gördüğümüzden çok daha kötü” olduğunu söylüyor ve sayının çok yüksek olmasına şaşırıyor.

DÜŞÜK YAŞAM KALİTESİNDE ARTIŞ RİSKİ

Ankete göre, Danimarka’da ekonomisi zayıf ailelerin sağlıksız beslenme, yaşam kalitesinde düşüş ve psikolojik problemler yaşaması riskinin artması söz konusu.

Gıda ve Kaynak Ekonomisi Enstitüsünde profesör olan Lotte Holm, yaptığı açıklamada, Danimarka gibi refah devleti olan bir ülke için bunun şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Profesor Holm, sağlıklı yiyecek satın almaya güçleri yetmeyen ailelerin sorununu çözmeye çalıştıklarını, ancak yapılanların yeterli olmadığını söylüyor ve bu ailelerin sağlıksız ve ucuz yiyecekler satın aldıklarını belirtiyor.

Enstitüdeki araştırmacılar, beslenme hakkında bilgi eksikliği olmadığı, bu ailelerin sıklıkla sağlıksız yiyecekler yemelerinin nedeninin, düşük ekonomiye sahip olduklarına inandıklarını belirtiyorlar. Anket çalışmasına başkanlık eden Holm, gerçek rakamın 200 bin aileye kadar çıktığını tahmin ediyor.

BENZER BİR SORUN NORVEÇ’KE DE YAŞANIYOR

NRK’nin haberine göre, Norveç’te de yeterli yiyecek almaya güçleri yetmeyen düşük gelirli aileler büyük bir kesimi oluşturuyor. “Norveç'te Yoksulluk ve Yaşam Koşulları” adlı rapora göre, 2017’den itibaren düşük gelirli ailelerde büyüyen çocuk sayısı artış gösteriyor.

Norveç İstatistik Merkez Bürosuna göre, ülkede yaklaşık yüz bin çocuk düşük gelirli ailelerde yaşıyor.