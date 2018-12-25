40. yılında Maraş Katliamı'na ayna tutan bellek: 2 Kadın 1 Katliam

Eylem NAZLIER

İstanbul

Gazete Fersude Kolektifi tarafından Maraş Katliamı tanıklığında görüntülü bir hafıza çalışması yapıldı. Araştırmacı Yazar Aziz Tunç’un arşivlerinden yararlanılarak gerçekleşen video çalışması, “2 Kadın 1 Katliam” ismiyle tamamlandı.

Maraş Katliamı’nın 40’ncı yılında toplumsal hafızayı canlı tutmak ve katliamlar tarihiyle yüzleşmek amacıyla görüntülü bir video çalışması yapıldı. Hafıza çalışmasına imza atan isimlerden Gazete Fersude Kolektif’in Genel Yayın Yönetmeni Hayrı Tunç, esas olarak Aziz Tunç’un arşivinden yararlandıklarını ve onlarca saatlik görüntünün içinden “2 Kadın 1 Katliam” filmini çıkardıklarını dile getirdi. Elinde güçlü bir arşiv bulunan Araştırmacı Yazar Aziz Tunç’un “Maraş Kıyımı” ve “Beni Sen Öldür” adlı iki kitabı bulunuyor.

‘İNSAN ODAKLI ANLATIMLAR’

19-26 Aralık 1978 tarihlerinde gerçekleşen ve Türkiye tarihinin en kanlı, en karanlık katliamlarından biri olarak tarihe geçen Maraş Katliamı’nda “Allah için Savaşa” naralarıyla faşist saldırılar yaşanmış ve 111 Alevi yurttaş katledilmişti.

Katliamı konu edinen belgeselin imzacılarından Hayri Tunç, “Bu tanıklık videosu katliamın tümünü anlatmasa da katliamın büyüklüğünü anlatan bir çalışma. 2 Kadın 1 Katliam uzun süredir çekmeyi planladığımız Maraş Katliamı belgeselinin de bir ön hazırlığı aslında” diye konuştu.

“Katliamla ilgili elbette kıymetli çalışmalar yapıldı. Ama tekrardan okunması gerektiğine inanıyoruz” diyen Tunç sözlerine “Klasik belgesel algısı Maraş Katliamını anlatmakta yetersiz kalıyor. İnsan hikayeleri odaklı bir çalışma yapma ihtiyacı da buradan doğdu. Bir yerden başlamak gerekiyordu” diye devam etti.

'ANMA PROGRAMLARINDA GÖSTERİLSİN DİYE HAZIRLADIK'

Aziz Tunç’un kitap çalışması için gittiği yerlerde görüşmeleri videoya da aldığını hatırlatan Hayri Tunç, “100 saatten fazla kayıt izledik. Tabi imkansızlıklardan dolayı düşünmüş olduğumuz belgesel çalışmasını 2019’a ertelemek zorunda kaldık. Bütün görüşmeler çok sertti. Bu anlatılanların bir kısmının izleyici ile buluşması gerekiyordu. Biz de sadece iki kadının anlatımını toparladık. Sinemasal kaygılara hiç girmeden çalışmayı bitirdik. Katliamın 40. yılı anmalarında gösterilmek üzere hazırladığımız bu çalışma talep edilen bütün organizasyonlara ücretsiz olarak gönderilecek. Gerekli hazırlıklar tamamlanırsa önümüzdeki yıla insan hikayelerinin olduğu bir çalışma hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.