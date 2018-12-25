25 Aralık 2018 17:40

Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı

Tunus’ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki’nin ardından Kasrin'de eylemler düzenlendi.

Tunus’ta gazeteci kendini yaktı, protestolar başladı

Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA (Tunus'ta geçen hafta greve çıkan öğretmenlerin eylemi)

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    Tunus’ta ekonomik şartları protesto etmek için kendisini yakan kameraman Abdurrezzak Zerki’nin hayatını kaybetmesinin ardından olayın yaşandığı Kasrin vilayeti gece boyunca düzenlenen eylemlere sahne oldu.

    Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, zorlu hayat şartları karşısında umudunu yitiren Zerki’nin içinde bulunduğu durumu protesto etmek için kendisini yaktığı ifade edildi. Sendika açıklamasında, kameramanın ölümünden “Basın sektörünü iş kanunun denetiminden uzak çalıştırmaya müsaade eden devletin” sorumlu olduğu dile getirildi.

    GECE PROTESTOLAR BAŞLADI

    Tunus’un Kasrin vilayetinde yerel bir televizyon için çalışan Abdurrezak Zerki isimli kameraman önceki gün kendisini ateşe vermeden önce sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda, “Bu, Kasrin halkına bir çağrı. Ben, kendi başıma devrim yapacağım.” ifadelerini kullanmıştı.

    AA'nın aktardığına göre Tunuslu kameramanın hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından Kasrin vilayeti gece saatlerinde protestolara sahne oldu. Lastik yakıp barikat kurmaya çalışan eylemcilere, güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla saldırdı.

    BUAZİZİ DE KENDİNİ YAKMIŞTI

    Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin 2011 yılında, yerel güvenlik güçlerinden gördüğü kötü muamelenin ardından kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan halk ayaklanmaları sürecinin fitilini ateşlemişti.

    2011’deki devrimin ardından Zeynel Abidin bin Ali diktatörlüğü devrilmiş, ancak peş peşe gelen hükümetler istihdam, kalkınma, refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karlışamamışlardı. Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor. (DIŞ HABERLER)

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