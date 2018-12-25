Ruhani: ABD’ye tecrit fırsatını değerlendiremedik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mecliste yaptığı konuşmada ABD’nin uluslararası toplumda tecrit edildiğini, ülkesinin ise bu fırsatı değerlendiremediğini söyledi. Ruhani buna gerekçe olarak, İran’da “yolsuzluk ve adam kayırmacılığın en üst düzeye çıkmış olmasını” gösterdi.

BBC’nin haberine göre, Ruhani bu açıklamaları, ülkesinin 2019 yılı bütçesini (Yaklaşık 4,7 trilyon İran Riyali - resmi olmayan Dolar/Riyal kuru ile 47 milyar dolar) Meclis’e sunarken yaptı. Tahran yönetimi bu bütçe ile ABD’nin yaptırımları sonrası ülke ekonomisinin “ayakta kalmasını” hedefliyor.

Hasan Ruhani konuşmasında ABD’yi, yaptırımlarla “ülkesine savaş açmakla” ve “İran’ın İslami sistemine diz çöktürmeye çalışmakla” suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek, kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe sokmuştu. Yaptırımların ilk dilimi 7 Ağustos’ta, ikincisi ise 5 Kasım’da devreye girdi. Söz konusu yaptırımlar, petrol satışlarını ve daha genel olarak enerji sektörünü, deniz taşımacılığını, bankacılığı, sigorta ve benzeri İran ekonomisine en çok zarar verebilecek sektörleri hedefliyor. (DIŞ HABERLER)