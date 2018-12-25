25 Aralık 2018 16:58
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 19:14

Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı

Kendisini taciz eden bir erkek tarafından tehdit mesajları aldığını söyleyen Sevinç Kul, sosyal medya hesabından hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Yıllardır tehdit mesajları alan Sevinç Kul hukuki süreç başlattı

Fotoğraf: Evrensel

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    Kendisini yıllardır tehdit eden bir erkek tarafından 'Benimle evlenmeyi kabul etmiyorsan ölüme razı olacaksın' mesajları aldığını söyleyen Sevinç Kul adlı genç bir kadın, sosyal medya üzerinden yaşadığı süreci paylaştı. Kendisine özellikle kadınlardan destek mesajları geldiğini belirten Kul, sosyal medya hesabı üzerinden hukuki süreç başlattığını duyurdu. Kul, bu süreçte kendisine destek veren herkese yine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti: Sesimi büyüten herkese teşekkür ediyorum.

    Sevinç Kul adlı genç bir kadın, 24 Aralık'ta Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla, son 5 yıldır uzaktan akrabası olan bir erkek tarafından hem taciz hem de tehdit edildiğini dile getirerek yardım talep etti. Bu taciz ve tehditlere rağmen erkek hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dile getiren Kul, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: Son beş yıldır sapıklıkta çığır açmış bu şahıstan tüm çabalarıma rağmen kurtulamadım. Gerek ailem gerek ben, gerekse yakın çevreme kadar sıçrayan tehdit içerikli söylemlerine maruz kaldık ve kalmaya devam ediyoruz. Bu kişiyle memleketim Erzurum’a gittiğim vakitler dışında herhangi bir yerde görüşmedim.

    Kul, Twitter hesabında ilk olarak "Herkese merhabalar, konuya ilişkin bir kaç şey söylemek istiyorum. Bu şahsı yaklaşık 10 senedir aramızdaki uzaktan akrabalık sebebiyle tanıyorum. Kendisiyle aramda duygusal bir durum ne geçmişte ne de şimdilerde olmadı." ifadesini kullandığı bir paylaşım yaptı. Daha sonra Kul, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı süreci paylaştı.

    ‘ÖLÜMÜN ELİMDEN OLACAK’ TEHDİDİ

    Kul, taciz ve tehditlere ilişkin daha önce birçok kez şikayetçi olduğunu ama bir sonuç elde edemediğini belirterek şunları paylaştı: Zaten bu durum üzerine daha da kontrolsüz hale geldi. Karşıma çıktığı an beni öldüreceğini biliyorum. Evet endişeliyim, korkuyorum. Şu an nerede nefes aldığını bilmiyorum. Son 4 saatte 474 kez aramış ve şu an hala arıyor. Şimdi telefonun ucundaki ses bana şunları söylüyor, ‘Ölümün benim elimden olacak ya benimle evleneceksin ya da seni doğrayacağım. Sana tecavüz edersem zaten benimle evlenmek zorunda kalacaksın. Benimle evlenmezsen, tüm aileni gözünün önünde tararım. Kefenini al, yarın son günün."

    Taciz ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaştığında aynı şeyleri yaşayan yüzlerce kadından sadece birisi olduğunu fark ettiğini anlatan Kul, “Mesaj kutusundaki her 10 mesajdan 5’i 'Aynı şeyi ben de yaşadım’ diyen kadınların çaresizlikleriyle dolup taşıyor. Keşke bugün bu duyguyu taşıyan tek kadın sadece ben olsaydım. Çok üzgünüm, hepimiz adına.” dedi.

    HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

    Sevinç Kul, 25 Aralık'ta Twitter hesabında yaptığı paylaşımla konuya ilişkin hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Kul, yaptığı paylaşımda "Merhabalar, hukuki süreci ülkenin en iyi ve en cesur avukatlarından biriyle işledik. Gerekli mercilere tüm şikayetleri yaptık.Olumlu gelişmeler beklemekteyiz." ifadesini kullandı.

    Kul, bu süreçte kendisine destek verenlere de teşekkür etti. Kul, "Dünden bu yana arayan, mesaj atan, yanımda olmak isteyen, Sesimi büyüten, evini açmak isteyen ve yeryüzünde hâla çok iyi insanların yaşadığına inandıran sizleri sıkı sıkı sarıyorum. Sevgilerimle" ifadesini kullandı.

    Yaşadığı süreci sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Kul'a kadınların desteği ise giderek büyüyor. Kadın Meclisleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, “Sevinç Kul ile görüştük ve avukatlarımızla yanında, konunun takibindeyiz. Tehditler ve şiddet karşısında hiçbir kadın asla yalnız değildir!” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

     

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