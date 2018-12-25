25 Aralık 2018 15:17
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 17:05

Dersim Dernekleri Federasyonu başkanı gözaltına alındı

Dersim Dernekleri Federasyonu başkanı Ali Haydar Ben'in gözaltına alınmasına alevi örgütleri ile emek ve demokrasi güçleri tepki gösterdi.

Dersim Dernekleri Federasyonu başkanı gözaltına alındı

Fotoğraf: Evrensel

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    Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ben'in bugün sabah saatlerinde İstanbul'da evine baskın yapılarak gözaltına alındı. Soruşturmada gizlilik olduğu gerekeçsiyle Ben'in neden gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

    Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) bileşeni Ankara Dersimliler Derneği ve Kocaeli Dersimliler Derneği gözaltıya tepki gösterdi

    Gözaltı ve sindirme politikalarının ilk olmadığını belirten DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Çelik, “Federasyon genel başkanımız AKP'nin baskıcı ileri demokrasi safsatasının son kurbanı olmuştur. Ali Haydar Ben'in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

    Çelik, daha önce de 2017 yılında yönetim kurulu üyesi Aysel Ekmekçi, 2018 Bursa Şube Başkanı Hediye Zengi, Gemlik Dernek Başkanı Ayhan Işık'ın da keyfi uygulamalarla gözaltına alındığını ve DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Kıt ile Munzur Koruma Kurulu üyesi Onur Yanardağ'ın hala tutuklu olduğunu hatırlattı.

    Çelik, “Anti demokratik uygulamalar son günlerde devasa boyutlara ulaştı. AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren herkes mutlaka polis sorgusundan geçirilmekte, yasal kısıtlılıklar uygulanmakta ve bir çoğu da tutuklanmaktadır. Her geçen gün büyüyen antidemokratik uygulamalarla toplum artık nefes alamaz hale geldi” dedi.

    Basın açıklamasına EMEP Ankara İl Örgütü, HDP Ankara İl Örgütü, Demokratik Aleviler Derneği Ankara Şubesi, Pir Sultan Abdal Derneği Genel Merkezi, Artvinliler Derneği, Divriği Kültür Derneği, Halkevleri, KESK Ankara Şube Platformu da destek verdi. 

    Fotoğraf: Evrensel

    KOCAELİ DERSİMLİLER DERNEĞİ: ALİ HAYDAR BEN SERBEST BIRAKILSIN

    Kocaeli Dersimliler Derneği de Ali Haydar Ben'in gözaltına alınmasını protesto etti.

    HDP, EMEP, ÖDP, Halkevleri ve Emekli-Sen'in destek verdiği açıklamada konuşan Ruhi Çelik, "Biz Dersim Halkı ve dostları olarak şunu biliyoruz. DEDEF Başkanı Ali Haydar Ben; Dersim'de Baraj ve HES lere karşı çıktığı için, Dersim'de yanan yüzlerce hektar ormanı söndürmeye gittiği için, Dersim'de yayla yasaklarına karşı çıktığı için, Dersim’de  37/38 de yaşananları kamuoyuna duyurduğu için, Dersim'in İnanç ve dillerine sahip çıktığı için, Dersim'de el konulmaya çalışılan Munzur Kültür ve Doğa festivalinin halkın olduğunu savunduğu için Dersim'de her türlü antidemokratik uygulara karşı çıktığı için; göz altına alınmış bulunmaktadır. Federasyon Başkanımız Ali haydar Ben’in derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu zulüm bitmeli" dedi. (HABER MERKEZİ)

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