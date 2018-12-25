Ürosan’da anlaşma sağlandı: Patron dayatmasını geri püskürttük

Tekirdağ’da bulunan, ülkenin en eski sünger üreticilerinden olan Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu Ürosan’da patronun, enflasyon oranının altında zam dayatmasıyla işçiler greve çıkmıştı. Grevin 7. gününde anlaşma sağlandı. Eylül ayından itibaren geçerli olacak sözleşmeye göre ücretlere brüt seyyanen 650 lira, ikinci yıl enflasyon artı yüzde 1 zam yapıldı. Bayram ve izin ikramiyesi 600 liraya, aile yardımı 125 liraya ve gıda çeki de toplam 880 liraya çıktı.

İŞTEN ATMALARA TEPKİ

60 sendika üyesi işçinin çalıştığı Ürosan’da kriz gerekçesiyle işten atmalar yaşanmış, çıkışların durdurulması için yapılan eylemlere rağmen toplam 35 işçi işten atılmıştı. Duruma tepki gösterilen bir işçi, “2017 yılında işler biraz azalsa da bu senenin ortasına doğru düzelmişti. Şimdi kalanlar iki katı fazla çalışarak aynı üretimi yapıyoruz. Üzerimizdeki baskılar arttı. İşimiz olsa, hastamız, cenazemiz olsa dahi izin almada zorlanıyoruz. Hangi bölümde işler biraz yoğunlaşsa oraya gönderiliyoruz. İşler aynı, bizim iş yükümüz arttı, patron ise daha fazla kar yapmaya başladı” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

PATRONU BİRLİK VE MÜCADELE PÜSKÜRTTÜ

Patronun dayatmalarına karşı bir başka işçi ise “Yıllardır sendikalı bir işyeri olmasına rağmen asgari ücretin biraz üzerinde çalışıyoruz. Buranın tek avantajı ikramiye ve sosyal haklar. Yıl sonuna doğru vergi diliminden dolayı ücretlerimiz asgari ücret düzeyine iniyor. Enflasyon, pahalılık var olan ücretlerimizin erimesine, alım gücümüzün düşmesine neden oldu. Patron bunu bilmesine rağmen enflasyonun bile altında biz zam önerisi dayattı. Bu dayatmayı birliğimiz ve mücadelemiz ile geri püskürttük” diye konuştu.

Bir işçi ise “Eşim de çalışıyor ama geçinemiyoruz. Hayat çok pahalandı. Ancak zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı. (Tekirdağ/EVRENSEL)