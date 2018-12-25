Samsun’da emek ve demokrasi güçleri kenti beraber yönetmek istiyor

Samsun’da yerel yönetimler için Demokrasi Grubunun çağrısıyla bir araya gelen Samsun emek ve demokrasi güçleri bileşenleri, rantçı ve talancı anlayışla yönetilen bir kent değil halkçı bir kent istediklerini söyledi. Kentin bütçesi de dahil alınan her kararda, halkın karar verici bir noktada durması gerektiğini vurguladılar.

Samsun'da Casus Toplantı Salonunda bir araya gelen emek ve demokrasi güçleri bileşenleri, yaptıkları tartışmalar sonucunda oluşan bir fikirle çalışmalara başlayacaklarını duyurdular. Moderatör Ayten Kutlu toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, yerel yönetimlere ilişkin halkçı, katılımcı, demokratik yönetim perspektifi oluşturma amacıyla bir araya gelindiğini belirtti. Kutlu, ‘Cumhur İttifakı’nın dışında kalan, emek ve demokrasiden yana olan bütün kurumları ziyaret ettiklerini konuyu görüşerek toplantı çağrısı yaptıklarını ifade etti. Toplantıya çeşitli kurum ve kuruluşlardan 100’e yakın kişi katıldı.

CHP, HDP, EMEP, ESP, SYKP, KESK, Eğitim-Sen, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Mimarlar Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Devrimci 78’liler temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, kararların ortak alınması için “Kent sözleşmesi” oluşturmak üzere görevlendirmeler yapılarak çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Fotoğraf: Evrensel

‘TEMEL HİZMETLER UCUZ YA DA ÜCRETSİZ OLMALI’

KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Erbil Karakoç, KESK’in bu dönemde gerçekleştirdiği bölgesel mitingleri değerli bulduğunu ve bunun ön açıcı olduğunu belirterek bu mücadeleye katkı sunan herkese teşekkür etti. Karakoç, belediyelerin şirket mantığı ile yönetildiğini vurgulayarak, “Su, elektrik, doğal gaz, ulaşım gibi temel hizmetlerin ucuz ve nitelikli olması gerekir. Belediyelerde karar alma süreçlerini tabanda örgütlemeliyiz” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, PSAKD derneklerinin bugüne kadar emekten demokrasiden yana politikalara ve adaylara destek verdiğini ifade ederek CHP’nin Samsun’da büyükşehir belediye adaylığını İYİ Parti’ye bırakmasının bir handikap olduğunu bu durumun da işleri zorlaştırdığını söyledi.

Ermiş, CHP’nin büyük kitle partisi olarak kendisini diğer bileşenlerden üstün görmeden, kendisini dayatmadan herkesi kapsayan bir siyaset uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Atakum CHP İlçe Başkanı Avukat Ali İzzet Kavalak ise CHP’ye sol partilerin destek vermesini istedi. “Diğer sol yapıların desteğini istiyoruz. İYİ Parti ile ittifak eleştirilebilir ama matematiksel olarak ittifaklara da ihtiyaç duyuyoruz bu konuda anlayış göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

HDP Samsun Eş Genel Başkanı Cevdet Bakın da bu birlikteliğin daha önce de kurulmaya çalışıldığını ve çalışmalar kapsamında ortak işler de yapıldığını ifade ederek, “Demokrasi İçin Birlik Grubu adına daha önce kitlesel bir panelde krizi tartışmış değerlendirmiştik. Bu toplantıda burada bulunan bileşenlerin hepsi vardı ve çok olumlu bir toplantı olmuştu. Bugünkü toplantı da bunun devamı niteliğindedir. Tek adam faşizmine, AKP-MHP faşizmine karşı ortak mücadele vererek demokratik yerel yönetimleri oluşturmalıyız” diye konuştu.

‘MAHALLERDEKİ SORUNLARA SAHİP ÇIKMALIYIZ’

Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Özdağ da konuşmasında, yerel yönetimleri kazanmak için mahallelerdeki sorunlara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, “Dün Adalet Mahallesi’nde 4 ağacı kestirmemek için ortalığı ayağa kaldırdık. Orada yaptığımız basın açıklamasında etrafımıza 5-10 kadının, 5-10 çocuğun toplanması bizde çok başka bir hal oluşturdu bizi çok mutlu etti. Bu nedenle bundan sonraki çalışmalarımızı merkezlerin dışına taşırıp, mahallelerdeki köylerdeki vatandaşların acil sorunlarına sahip çıkmalıyız. Biz ancak buraları kazanarak kazanabiliriz. AKP belediyelerinin olduğu her yerde aynı mantıkla tek tip, tek kalıp anlayışıyla kentler yönetiliyor. Yerelin özellikleri farklılıklarına uygun bilimsel yaklaşımlarla yönetilmesi gerekir kentlerin” dedi.

Atakum CHP Belediye Başkan Aday Adayı Aylin Şahin Tat ise şöyle konuştu: Derdimiz de muradımız da ortak. Ben halkçı bir belediyecilik yapmak için yola çıktım. Herkes öncelikle kendi yerini örgütlemeli, mücadelesini kendi yerinde vermelidir. Bugün ne dersek diyelim ulaşmış ittifaka karşı çıkma şansımız yok. Halkçı belediyecilik anlayışında halk arasında ayrımcılık olmaz, halka eşit davranılmalı. Bizler ortak akılla hareket etmeliyiz genel siyasetleri bir kenara bırakmalıyız.

Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Aktaş, konuşmasında belediyelerin tek kişinin dudağından çıkan sözlerle yönetilmemesi gerektiğini belirterek, “Yönetişim olmalı. AKP terimlerin içini boşaltarak kullanıyor ve bu çok tehlikelidir. Kavramları çarpıtmasına izin verilmemelidir. Kentlerde kültür çalıştayları yapılmalıdır. Toplumsal örgütlenmeleri destekleyen bir belediyecilik anlayışı olmalıdır” dedi.

HDP üyesi Vedat Ergin ise konuşmasında, HDP’nin bütün tutuklamalara, kayyımlara ve yasaklamalara rağmen seçimlerde bölgede iddiasını koruduğunu vurgulayarak, diğer bölgelerde ise emek ve demokrasiden yana halkçı ve demokratik bir belediyeciliği savunanlara destek vereceklerini ve ortak mücadele yürüteceklerini dile getirdi. Ayrıca öğrenci olduğunu belirten Ergin, “Bütün öğrencilerin başı sıkıştığında ihtiyaç duyduklarında kapısını rahatlıkla çalabilecekleri, yardım alabilecekleri bir belediyecilik olmalıdır” dedi.

EMEP: BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ

Emek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erkenet ise konuşmasında çağrı grubunun bir üyesi olduğunu ve birlikte bir mücadeleyi örgütlemek için çaba sarf ettiklerini belirtti. Erdoğan’ın bütün krizlerin faturasını emekçilere ve yoksul halka yıkmaya çalışırken temsil ettiği sermaye grubuna yeni imkanlar yarattığını ifade eden Erkenet; “Bizler yürüteceğimiz ortak mücadelede bir yandan AKP’nin rantçı, talancı belediyecilik uygulamalarını teşhir ederken, diğer yandan halkçı demokratik bir belediyecilik anlayışını anlatmalıyız. Kentlerde semtlerde yaşayanların söz sahibi olabileceği insanca yaşayabilecekleri bir belediyecilik anlayışını işçi ve emekçi halkın talepleri ile birleştirerek savunmalıyız. Bunları başarmak için de mutlaka birleşmeli birlikte mücadele etmeliyiz” dedi.

ESP adına söz alan Züleyha Mangan ise konuşmasında şunları söyledi; “ ‘AKP gitsin de kim gelirse gelsin’ mantığından uzak durmalıyız. Bu toplantının sonunda Bir kent sözleşmesi hazırlamalı ve altına imzamızı atmalıyız. Sağlayacağımız bu sağlıklı ortaklık üzerinden mücadelemizi üretmeliyiz. Yerel yönetimlerde kent meclisleri kurulmalı şeffaf bir belediyecilik olmalı. Yerel yönetimlerde denetim sağlıklı yapılmalı. Seçenlerin gerek duyulduğunda seçilenleri geri çağırma hakkı olmalı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine kadın ve çocuk haklarına sahip çıkan anlayışlara destek verilmeli. Rantçı ticaretçi değil halkçı belediyecilik olmalı. Belediye bütçesi halk tarafından hazırlanmalı. Irkçı olmayan, farklı kültürlere ve kimlikleri eşit davranın kültürel mirasları saygılı bir belediyecilik anlayışı olmalı”

Fotoğraf: Evrensel

CHP: YEREL ÖRGÜTLERİ BİRLİKTE OLUŞTURMALIYIZ

CHP İlkadım İlçe Başkanı Fatih Türker ise salonda bulunan bütün bileşenlerin yönetimlere talip olması ve herkesin ortak mücadeleye katkı sunması gerektiğini belirterek “HDP’nin bu seçimlerdeki tutumunu çok değerli buluyorum bütün demokratik kitle örgütlerine sendika ve sol siyasi partileri yerel örgütlenmeyi birlikte oluşturmaya çağırıyorum” dedi.

SYKP adına konuşan Zeki Alaca şunları söyledi: Bu toplantıdaki asıl amacın ortak ilkeler etrafında ortak bir program oluşturularak birlikte mücadele etmektir. Sadece AKP’nin gitmesi sorunu çözmüyor yerine koyacağımız anlayışı örgütlemeli ve güçlendirmeliyiz.

Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Önder ise bu tür toplantı ve etkinliklerin birikimleri sonraki etkinlikleri beslemesi için biriktirilmesi ve bir arşiv oluşturulması gerektiğini belirterek “Mücadele deneyimlerini biriktirmek gerekiyor. Yerel yönetimler yerel olmaktan çoktan çıkmış; yerel yönetimlerin kendi başlarına söz ve karar yetkileri yok, onlar ancak merkezden gelen talimatları uyguluyorlar rantı topluyor paylaştırıyorlar. Belediye hizmetleri nitelikli ucuz ya da ücretsiz olmalıdır. Ulaşım, sağlık ücretsiz olmalıdır. Çocuklarımızın eğitim alanlarına oyun alanlarına yatırım yapılmalıdır” dedi.

Devrimci 78’liler Derneği Başkanı Cengiz Akşan ise CHP belediye meclis üyesi aday adayı olduğunu hatırlatarak, “Mücadele sahile yakın yerlerde ancak varoşlar boş bırakılmış. Varoşlarda eski dönemlerde yaşanan olumsuzluk ve tepkiler yok ama oraları kazanmaya dönük bir çalışma da yok. Bundan sonra değer kazanacaksak yüzümüzü mahallelere varoşlara dönmeliyiz. Bizde adaylar belirlenirken adaylar bıyığına, kıyafetine göre değerlendiriliyor. 40-50 bin öğrencinin olduğu bir kentte yaşıyoruz, hiç düşündük mü bu kadar gencin ne kadarı bizimle birlikte. Bundan sonraki süreçlerde mutlaka birlik olmalıyız başka şansımız yok Aksi halde cezaevleri hepimiz için var” diye konuştu.

Toplantı sonunda Çağrı Grubuna yeni katılımlar oldu. Ayrıca Kent sözleşmesi oluşturmak üzere görevlendirmeler yapılarak, bunun üzerinden çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. (Samsun/EVRENSEL)