Libya Dışişleri Bakanlığına intihar saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı 

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına intihar saldırısı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı’nın Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA'nın haberinde Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının saldırıyı IŞİD'in yaptığı tahmin ettiği yer aldı.

Silahlı bir grubun bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtığı ve daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdiği ifade edildi. Bakanlığa giden tüm yollarının kapatıldığı aktarıldı.

Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)