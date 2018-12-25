Zülfikar İnönü Tümer: Adana 5 Ocak Stadı Millet Bahçesi olmasın

CHP 25 ve 26'ıncı dönem Adana Milletvekili, Zülfikar İnönü Tümer, Adana’da kültür-sanat ve spor hafızasının korunmasının önemine dikkat çekti. Tümer, Adana’da doğmuş ve büyümüş bir çok genç, yaşlı ve yeni yetişen genç sporcularda büyük katkısı bulunan, Türkiye ve dünya spor tarihine altın harflerle yazılmış kulüp ve sporcuları bünyesinden çıkaran Adana 5 Ocak Stadı ve Adana Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nun yıkılmaması çağrısında bulundu.

STADIN İKİ TARAFINDA DA PARK VAR!

5 Ocak Stadı’nın tarihi yapısı ve doğal güzelliğiyle kentin tam ortasında yer aldığını, şehir merkezinde önemli bir hareketlilik sağladığını ifade eden Tümer, “Bir tarafında Merkez Park diğer tarafında Atatürk Parkı bulunan 5 Ocak Stadı ‘Millet Bahçesi’ değil, günün şartlarına göre düzenlenmiş, teknolojik imkanlara kavuşmuş bir yapıyla spor dünyasına hizmet etmeye devam etmelidir” dedi.

YIKMAYIN, YENİLEYİN!

Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait Reşatbey Mahallesi 14 pafta, 1381 ada, 58 parselde kayıtlı 37 bin 315 metrekarelik taşınmazın bir kısmı üzerine 1959 yılında 2 bin 500 kişilik olarak yapılan spor salonunun da 5 Ocak Stadı ile birlikte yıkılacak olmasının yanlışlığına dikkat çeken Tümer, “Türkiye ve dünya liglerinde salon sporlarına ev sahipliği yapabilecek kapasitede bulunan spor salonu Adana spor tarihi için 5 Ocak Stadı gibi önemli bir hafızadır. Kapasitesi genişletilmeli, iyileştirilmeli ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmalıdır” dedi.

Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nun kültür varlığı olarak tescillenmesi için Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na çağrıda bulunan Tümer, “Kararınızı tekrar gözden geçirin” dedi. İnşaat Mühendisi Zülfikar İnönü Tümer, geçmiş yıllarda Türkiye’de büyük başarılar elde eden Güney Sanayi, Çukobirlik, SASA gibi kulüplerin yanı sıra okul takımlarının, Adanaspor ile Adana Demirspor salon takımlarının mücadele ettiği tek adres olan Adana Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nun da 5 Ocak Stadı gibi kent hafızasının silinmemesi adına yıkılmaması gerektiğini vurguladı.(Adana/EVRENSEL)