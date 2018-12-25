Meral Akşener: Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Akşener, bazı illerdeki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına Prof. Dr. Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına Ümit Bahtiyar, Erzurum Büyükşehir Belediyesine Mahmut Uykusuz, Çankırı Belediye Başkanlığına Raif Oktay, Nevşehir Belediye Başkanlığına Mehmet Özkan, Kars Belediye Başkanlığına Settar Kaya, Kırıkkale Belediye Başkanlığına Mahir Yılmaz, Uşak Belediye Başkanlığına Muhammet Gür, Osmaniye Belediye Başkanlığına Davut Çuhadar ve Gümüşhane Belediye Başkanlığına Mustafa Canlı aday olarak gösterildi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

'BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİ KÜÇÜMSÜYORLAR'

■ (Bütçe görüşmeleri) "Milletin parasının idaresini Amerikan şirketine teslim etmeye kalkan damat Berat’ın aklıyla bütçe görüşmelerini alelacele tamamladılar. İktidarın bütçe görüşmelerini küçümsemesinin sebebi, konuyu basit bir gelir-gider tablosu olarak düşünmemizi istemelerindendir" dedi.

'MİLLETİ SOKAĞA DAVET ETMEKTEN VAZGEÇİN'

■ (Sarı Yelekliler eylemleri) "Biri diyor ki 'sokağa inin de görelim' diğeri diyor ki 'gelirsem gösteririm'. Biz de diyoruz ki muhteremler mutfakta yangın var. Sarı yelek muhabbeti işi çözmüyor. Zaten, kimsenin sokağa indiği de yok. Milleti sokağa davet etmekten vazgeçin."

■ (Ekonomik kriz) "1960'tan bu yana işsizlik oranlarında en kötü 10 yıl, AK Parti iktidarıyla geçen son 10 yıldır. KOBİ’ler borç batağında, karşılıksız çek tutarı yüzde 60 artmış. Dolar kuru 3,7'den 5,3'e çıkmış. Para bulmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı satışa çıkarılmış. Markette poşeti bile parayla satar olmuşlar. Hatta size bir sır vereyim, o 25 kuruşun 15 kuruşunu da bakanlık alıyor. Nereye el atsan elinde kalıyor."

■ (Tek tip askerlik) "Ayrım yapmadan, tek tip askerlik öneriyoruz. Biz diyoruz ki gelin '3 artı 6 ay' formülüyle meseleyi halledelim. Her Türk genci, 3 ay temel askerlik eğitimi alacak. Kalan 6 aylık süredeyse, askerlerimize asgari ücret ödenecek. Şartları uygun olmayanlarsa, 6 aylık asgari ücreti devlete ödeyerek, askerliğini tamamlamış olacak."

'SURİYE'NİN KUZEYİNE KARA HAREKATI YAPILMASI LAZIM'

■ (Suriye'ye operasyon) "Türkiye, Suriye'de karanlık işlerin içine çekilmek isteniyorsa, dikkat edilmeli. IŞİD'le mücadele, yalnızca Türkiye'nin omuzlayacağı bir yük olamaz. Sığınmacı sorununu tek başımıza üstlendiğimiz gibi öngörülemez bir maceraya atılmayalım"

■ (Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in açıklamaları) "Kıymetli bir sanatçımızın, bir televizyon ekranındaki yorumundan, 'Beni asacaklar' gibi bir sonuç çıkarıp nifak üretmek, devlet yönetenlere yakışmaz. Bir Cumhurbaşkanı, kendini eleştirenlerin de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Sizden beklenen de budur, göreviniz de budur."