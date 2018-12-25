DİDF Üyesi Hüseyin Öz hayatını kaybetti

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) bünyesinde faaliyet yürüten Ulm Dostluk Derneği kurucu üyelerinden Hüseyin Öz hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Evrensel

Ulm Merkez Mezarlığı’nda Hüseyin Öz için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Törende konuşan yoldaşları, Ulm DİDF’in kurucu üyelerinden olan Öz’ün lise yıllarından bu yana devrimci mücadele içinde yer aldığını, örnek ve çalışkan kişiliğine değinerek, mücadele azmini bir an olsun kaybetmediğine vurgu yaptı. Törende, bölgede faaliyet gösteren AGİF, ATİF, ADHF, Anadolu Federasyonu, Trotz Alledem, Alevi Kültür Merkezi, SKB, NAV-DEM, Avrupa Partizan, SYKP ve ÖDP’den temsilciler de yer aldı.

Hüseyin Öz’ün naaşı 27 Aralık’ta defnedilmek üzere, Dersim’in Pertek ilçesine götürüldü. (HABER MERKEZİ)